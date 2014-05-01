به گزارش خبرنگار مهر، ماسوله از نمادهای تاریخ ماندگار و شکوهمند استان گیلان با وجود پیشینه فرهنگی آباد و پررونق اکنون حال و روز خوشی ندارد. این شهر تاریخی با نمایی زیبا و سترگ و ساختاری ظریف و چشم نواز توجه هر رهگذر و پژوهشگری را به خود جلب می کند.

گستره فراوان، نمای مستحکم، موقعیت جالب و دیدنی، طبیعت بکر و رنگارنگ، معماری مثال زدنی و اندرونی باصفا و آرام بخش، شهرک تاریخی ماسوله در شهرستان فومن استان گیلان را از دیگر آثار تاریخی جهان متمایز کرده است.

متاسفانه این شهر تاریخی هم اکنون در حال نابودی است و از بافت فرسوده، تغییر کاربری، نداشتن جاده مناسب، پارکینگ اختصاصی و غیره به شدت رنج می برد.

با توجه به اهمیت موضوع خبرنگار مهر به میان مردم و گردشگران رفته تا نظر و دیدگاه آنان را در این زمینه جویا شود.

یک شهروند فومنی در این رابطه می گوید: متاسفانه اعتبارهای مورد نیاز برای بازسازی شهر تاریخی زیبا و منحصر به فرد جهان، ماسوله اختصاص نمی یابد.

حسن سجادی افزود: در اثر بی توجهی متولیان و تخصیص نیافتن اعتبارهای لازم برای احیا و نگهداری، آسیب های غیر قابل جبرانی به این یادگار ماندگار وارد شده است.

وی اظهارداشت: سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی برای دیدن شهرک تاریخی ماسوله به شهرستان فومن سفر می کنند در حالیکه کمتر توجهی به بقا و دوام این میراث کهن می شود.

خانه های شهرک تاریخی ماسوله نیازمند مرمت و بازسازی است

این شهروند فومنی گفت: خانه های شهرک تاریخی نیازمند توجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اختصاص اعتبار برای مرمت است.

وی افزود: مسئولان چرا به فکر چاره ای برای معضل ترافیک و تمهیداتی برای ساخت پارکینگ طبقاتی ماسوله نمی کنند؟

سجادی با بیان اینکه ماسوله توان جذب توریست در چهار فصل سال را دارد بر لزوم ساخت زیر بناهای اساسی این شهرک تاریخی تاکید کرد.

یک گردشگر تهرانی به خبرنگار می گوید: ماسوله براستی قطعه ای از بهشت خداوند بروی زمین است بنابراین عظمت و شکوه این شهرک تاریخی را نمی توان نوشت یا به تصویر کشید.

سالار دیانی افزود: ایران به ویژه استان گیلان سرزمین زیبایی است از اینرو می طلبد رسانه ها روش های درست مسافرت و استفاده از مکان های زیبایی همانند ماسوله را به مردم آموزش دهند.

وی تاکید کرد: محیط زیست و فضای زیبای ماسوله را نباید آلوده کرد بنابراین نرفتن به ماسوله بهتر از رفتن و آلوده کردن این نگین درخشان جهان است.

این گردشگر تهرانی گفت: مسافران و گردشگران باید در بهداشت محیط زیست ماسوله دقت بیشتری داشته باشند.

شهروندی از رشت به خبرنگار مهر می گوید: نگاه مسئولان به مشکلات ماسوله عمیق و جدی نیست و اگر چه قول هایی از سوی مسئولان داده می شود ولی گام های عملی در خصوص رفع مشکلات این شهر تاریخی برداشته نمی‌شود.

سلمان تقی پور افزود: دولت و بخش خصوصی باید برای رفع مشکلات و تنگناهای این شهرک تاریخی، حمایت و توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین ترافیک را از معضلات مهم ماسوله عنوان کرد و اظهارداشت: در حال حاضر مسافرانی که از نقاط مختلف دنیا به ماسوله می آیند به دلیل ترافیک به خوبی نمی توانند از فضای تاریخی و طبیعی شهر تاریخی ماسوله بهره مند شوند.

ساخت پارکینگ طبقاتی سیار در شهرک تاریخی ماسوله یک نیاز مبرم است

این شهروند از مرکز استان گفت: احداث پارکینگ طبقاتی یکی از راهکارهای مهم برون رفت مشکل ترافیک در ماسوله است که مسئولان با تخصیص اعتبار مناسب می توانند همکاری لازم را در ساخت این پروژه مهم داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بافت تاریخی ماسوله نیازمند توجهی ویژه است، افزود: تخصیص اعتبارات لازم باعث می شود تا بافت تاریخی ماسوله از خطر تخریب نجات پیدا کند و گردشگران با امنیت بیشتری به این شهر تاریخی بیاید و به واقع امنیت روانی به گردشگران هدیه داده شود.

تقی پور اظهار داشت: وضعیت بیشتر ماسوله‌ای های مقیم این شهر به لحاظ مادی متوسط است بنابراین باید کمک کرد تا مهاجرت نکنند و ماندگاری داشته باشند زیرا بدون حضور مردم، ماسوله حفظ نمی شود و نمی ‌‌ماند.

وی اذعان داشت: در حال حاضر برخی خانه هایی که صاحبان آنها رهایشان کرده و از ماسوله رفته اند در حال تخریب است.

این شهروند گیلانی در ادامه بیکاری را یکی از معضلات مهم ماسوله دانست و یادآورشد: با توانمندسازی ساکنان منطقه در بخش گردشگری این مشکل تا حدودی رفع خواهد شد.

بدون شک شهرک تاریخی ماسوله در حال حاضر با خطرات طبیعی همچون ریزش سنگ، سیل، رانش، زلزله، تصرف به منظور توسعه عمرانی و انسانی مواجه است.

هر ساله به دنبال بارش های فصلی در این منطقه میزان آب در حوزه های آبخیز کوه های اطراف به میزان قابل توجهی افزایش یافته و باعث به جریان افتادن رسوب های حوزه های آبخیز به سمت پائین می‌ شود.

جمع ‌شدن آب بیش از حد معمول در حوزه های آبریز بالادست این منطقه از بحران های جدی در ماسوله است که باید به عنوان یک هشدار جدی مورد توجه قرار گیرد زیرا مقدار بسیار زیادی از آبرف ها و رسوبات لغزشی را به این منطقه آورده و همین امر باعث شده تا حجم آب در کنار رسوبات، نیروی عظیمی را ایجاد کنند که احتمال خطر برای شهر بسیار زیاد است.

علاوه بر این شهرک تاریخی ماسوله تاکنون چندین بار با معضل لغزش های آواری روبرو بوده که خسارت هایی هم به شهر وارد شده است.

چند سال پیش بعد از وقوع سیل سنگ کوه های اطراف به سمت شهر سرازیر و باعث تخریب بسیاری در این منطقه شد اکنون نیز در صورت بارش های مداوم در این منطقه احتمال تکرار حادثه آن سال با اثرات مخرب بیشتر وجود دارد.

لزوم مدیریت مهار سیل در شهرک تاریخی ماسوله

در میان وقوع انواع سیل در کشور متاسفانه سیل های ناگهانی در کمین ماسوله است و وقوع این نوع سیلاب ها معمولا در فصل بهار و تابستان ناشی از عکس العمل سریع هیدرولیکی حوزه نسبت به بارش شدید است و به دلیل ماهیت غافلگیرکننده، این نوع سیلاب منجر به بروز خسارات و ضایعات قابل توجهی می شود.

به هرحال اجرای طرح پژوهشی "پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی" در حوزه آبریز ماسوله امری ضروری است زیرا این شهرک تاریخی از مناطق پر اهمیت کشور وجهان است و متاسفانه در 65 ساله گذشته شاهد وقوع تعداد زیادی سیل ناگهانی بوده و منجر به تلفات جانی و مالی شدید بوده است.

فرماندار شهرستان فومن نیز بر لزوم مدیریت مهار سیل در ماسوله تاکید کرد و گفت: حفظ و نگهداری این شهرک تاریخی در وضعیت کنونی و آینده از اهمیت بالایی برخوردار است.

اسماعیل قربانزاده با اعلام اینکه ماسوله نیازمند توجهی ویژه است، افزود: این شهرک تاریخی جهان و ایران نیازمند توجهی ویژه است و مسئولان باید اقدامات اساسی در این زمینه انجام دهند.

وی اظهار داشت: هرچند در سالهای اخیر اقدامات خوبی برای توسعه عمرانی و گردشگری در منطقه صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست و باید بیشتر در این زمینه تلاش شود.

فرماندار فومن بیان داشت: ابینه سازی، تعریض و کف سازی معابر، تعریض پل پارک ماسوله، منبع ذخیره آب، ایجاد ایستگاه هواشناسی، نصب سیستم هشداردهنده سیل و غیره از جمله اقدامات مهم در این شهرک تاریخی بوده است.

وی در ادامه بر ضرورت احیای بناهای تاریخی، مقاوم سازی ابنیه، اختصاص وام ارزان قیمت و تامین انرژی ارزان قیمت برای ساکنان این شهرک تاریخی جهان تاکید کرد.

قربانزاده نبود پارکینگ را یکی از مشکلات اولویت دار شهرک تاریخی ماسوله دانست و افزود: احداث پارکینگ های طبقاتی سیار می تواند در کاهش این مشکل اساسی بسیار موثر باشد.

وی همچنین با اعلام اینکه توسعه بازار سنتی رونق خاصی در این شهرک تاریخی دارد، گفت: با آموزش و ارائه تسهیلات زودبازده در حوزه صنایع دستی می توان مردمان این سامان را توانمند کرد تا با ارائه طرح های نو در حیطه گردشگری فعالیت داشته باشند.

ماسوله برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت جدی است

به هر حال ماسوله امروز به دلیل اقدامات اشتباهی که علیه طبیعت آن انجام شده بیش از پیش در معرض خطر قرار گرفته و برای ادامه حیات خود نیازمند حمایت است.

فعالیت های توسعه‌ شهری در موقعیتی تاریخی همچون ماسوله نباید در تعارض با ضوابط میراث فرهنگی باشد و ساخت و سازها باید بر اساس شرایط طبیعی و با در نظر گرفتن سازگاری با طبیعت صورت گیرد.

شهرک ماسوله 60 کیلومتری مرکز استان گیلان (رشت) و در 30 کیلومتری جنوب غربی شهرستان فومن در ناحیه ای کوهستانی و جنگلی با ارتفاع هزار و 50 متر از سطح دریاهای آزاد در دامنه ای صخره ای با معماری منحصر به فرد در ایران و حتی در جهان قرار گرفته است.

این شهرک از نظر هماهنگی معماری با محیط طبیعی و جغرافیایی خود بی نظیر بوده و طی شماره 1090 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و در حال حاضر با خطرات طبیعی نظیر ریزش سنگ، سیل، رانش، زلزله، تصرف به منظور توسعه عمرانی و انسانی مواجه است که احتمال خطر را در این ناحیه به حداکثر می رساند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید: جاذبه های گردشگری گیلان به ویژه شهرک تاریخی ماسوله و قلعه رودخان می تواند پاسخگوی نیاز گردشگران داخلی و خارجی باشد.

ناصر عاشوری افزود: گیلان به‌عنوان یکی از مناطق مهم گردشگری در شمال ایران سرشار از جاذبه هایی مهم تاریخی، طبیعی و فرهنگی است که می تواند پاسخگوی سلیقه و نیاز هرنوع گردشگر داخلی و خارجی باشد.

وی اظهارداشت: گردشگری امروزه به عنوان یک صنعت پر درآمد با توان ایجاد اشتغال بالا، نقش مهمی در افزایش نرخ رشد تولید ناخالص ملی و اقتصاد کشورهای مختلف جهان ایفا می کند.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: در این میان ایران به دلیل وجود پیشینه کهن تاریخی – فرهنگی و داشتنن مناطق آب و هوایی و جغرافیایی متنوع بستر های مناسبی را برای جذب گردشگر فراهم آورده که این ظرفیت ها، گسترش و تقویت زمینه های جذب گردشگران می تواند تاثیر بسزایی در رونق اقتصادی کشور و این استان داشته باشد.

وی افزود: گیلان به ویژه شهرستان فومن به نوبه خود از دیرباز به دلیل وجود ظرفیت های مناسب در این حوزه مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی قرار گرفته و سالانه میزبان بخش قابل توجهی از گردشگران است.

عاشوری تاکید کرد: در این استان ظرفیت های متنوع گردشگری همچون گردشگری فرهنگی، سلامت، مذهبی، روستایی، اکوتوریسم و غیره در کنار یکدیگر فراهم آورده است و این مهم می تواند گردشگران داخلی و خارجی را از هر سنین و سلیقه ای به خود جذب کند.

شهرک تاریخی ماسوله باید حفظ و به نسل های آینده منتقل شود

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی بر لزوم توجه دولت به شهرک تاریخی ماسوله تاکید کرد و یادآورشد: این شهرک میراث ماندگاری است که باید حفظ و به نسل های آینده منتقل شود.

بدین ترتیب مردم ماسوله به دو دسته تقسیم می شوند یک دسته در خارج از کشور و استان زندگی می کنند. منازل این افراد تقریبا رها شده است و دسته دیگر در این شهرک ساکن و زندگی می کنند.

مرمت خانه های افراد ساکن در این شهرک براساس روند عادی دولت و اختصاص اعتبارات خیلی به طول می انجامد برای اینکه تسریع در کار صورت گیرد و معماری حفظ شود باید از مشارکت مردم در این زمینه بهره برد.

کندی مرمت خانه های ماسوله سرعت تخریب این شهرک را به همراه دارد، تلاش مسئولان حفظ ماسوله به شکل قبلی و همچنین ثبت مجموعه آثار این شهرک تاریخی در یونسکو است، برای حفظ ماسوله به شکل اولیه باید اعتبارات بیشتری از سوی دولت تزریق شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان در این خصوص گفت: شهرک تاریخی ماسوله جزو زیباترین، منحصر به فردترین، قدیمی‌ ترین روستاهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور است.

رضا علیزاده افزود: در ماسوله آمیزه‌ای از فرهنگ‌ و طبیعت تمدن خاصی را به وجود آورده که نخستین نمایه کالبدی این شهرک تاریخی جهان شهرسازی و معماری خاص است.

وی اظهارداشت: ماسوله به دلیل داشتن معماری منحصر به فرد در جهان، وجود کوهستان ‌های مرتفع، جنگل و ییلاقات سرسبز و وسیع از توریستی‌ ترین مناطق شمالی ایران محسوب می‌ شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان گفت: هرساله بالاترین تراکم گردشگران و بازدیدکنندگان از شهر تاریخی ماسوله بوده و این شهر در صدر جذب گردشگران گیلانی قرار دارد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماسوله توجیه اقتصادی دارد

وی افزود: ماسوله به‌عنوان شهرک گردشگری جهانی و قطب گردشگری استان هر ساله با ورود و تقاضای روز‌افزون گردشگران مواجه بوده و از این رو توجه و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با توجه به گستردگی موضوع بسیار موثر و حائز اهمیت است.

علیزاده یادآورشد: از این ظرفیت بی‌ نظیر کشور باید محافظت و در راستای ثبت جهانی ماسوله تلاش کرد.

ماسوله با تمام حساسیت های یک شهر بسیار با ارزش و میراثی که در دل طبیعت دارد، با انواع مشکلات محیطی مواجه بوده و به شدت در معرض تخریب قرار دارد و این آسیب پذیری نیز بر همگان آشکار بوده و پنهان کردنی نیست.

متاسفانه طی چند سال اخیر ساخت وسازهای غیرمجاز در حریم ماسوله روبه گسترش است و با تمام کوشش های انجام گرفته این روند همچنان ادامه دارد.

با تمام این اوصاف در چرخ زدن و گردشی چند ساعته حتی نه چند روزه، کم توجهی در سالمتر و جذابتر ماندن این شهر کاملا مشهود است،تصاویری از ساختمان های تخریب شده و ساختمان های از نو ساخته شده این شهر، تصویر اسکلت ها و فونداسیون های بتنی برای ساختمان های تاریخی و سنتی که قرار است خشتی و گلی باشند، تاسف هر بیننده ای را برمی انگیزد.

تخریب یا نابودی میراث فرهنگی و طبیعی ضایعه ای جبران ناپذیر است و با توجه به ابعاد و میزان خطرات جدیدی که میراث فرهنگی را تهدید می کند، حفظ و احیای آن و معرفی به نسل های بعد امری اجتناب ناپذیر است.

در این منطقه خانه ها با مصالحی ساخته شده است که بر اثر گذشت زمان بسیار آسیب پذیرند. در حفظ بافت های تاریخی ماسوله نیروی انسانی نقش بسیار مهمی دارد، اگر این شهر تاریخی خالی از سکنه باشد در یکی دو سال از بین خواهد رفت.

شهرک تاریخی ماسوله به دلیل حفظ نسبی سنن و اصالت هاي فرهنگی و تاریخی اش و همخوانی و هم آهنگی معماري ویژه اش با محیط طبیعی اطرافش داراي اهمیت و شهرت منحصر به فرد است.

خانه هاي ماسوله بیشتردو یا سه طبقه است و به ندرت خانه یک طبقه دیده می شود، بام خانه هاي ماسوله ایوان و حیاط خانه هاي طبقه بالایی را شکل می دهد، بام خانه هاي ماسوله متمایل به کوه ساخته می شود.

هرخانه از دو بخش زمستانی و تابستانی شکل یافته است.خانه ها داراي پنجره هاي مشبک هستند که جلوه ویژه اي دارد و گویاي عمق هنر صنایع چوب دراین دیار است. به دلیل اهمیت و ارزش بافت سنتی و معماري ویژه ماسوله، این شهرك به عنوان یک اثر ملی در فهرست آثار ملی ایران ثبت رسیده است.

نیروی انسانی در حفظ بافت های تاریخی ماسوله نقش بسیار مهمی دارد

زبان مردم ماسوله تالشی است، این شهرک دارای محله ‌های ریحانه بر، خانه بر، مسجدبر، کشه سر و اسد محله ‌است، قلل مهم ماسوله شامل شاه ‌معلم (شامولوم)، آسمانکوه، لاسه سر، تروشوم و کله قندی است که قله شاه معلم با ارتفاع ۳۰۵۰ متر بلندترین نقطه استان گیلان است.

استاندار گیلان در این زمینه بر ضرورت توسعه بخش گردشگری با توجه به پتانسیل های قوی فومن همچون ماسوله و قلعه روخان گفت: چنانچه سرمایه گذاری و توسعه لازم در این دو بخش اعمال شود سود زیادی را از راه توریسم می توان متوجه مردم منطقه کرد.

محمد علی نجفی افزود: حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه مناطق گردشگری و رعایت اصول ساخت و ساز بر مبنای قوانین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و حفظ منابع بکر طبیعی امری ضروری است.

وی همچنین خواستار توسعه زیرساخت های این منطقه گردشگری از قبیل جاده دسترسی و تعریض دو پل ارتباطی منطقه شد و اظهارداشت: شهر تاریخی ماسوله و دژ عظیم قلعه رودخان ظرفیت لازم برای رونق اقتصادی و گردشگری گیلان و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه در راستای سیاست های دولت یازدهم را دارند.

به هر حال ترافیک، عدم وجود پارکینگ طبقاتی، تخریب بافت تاریخی، کم عرض بودن جاده، زیباسازی سطح شهر، ساماندهی ماسوله رودخان، عدم درآمد زایی و ایجاد تاسیسات زیربنایی از جمله مشکلات مهم شهرک تاریخی ماسوله است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

همچنین مناسب نبودن ورودی شهر، زیبا سازی سطح شهر، نورپردازی ماسوله، ساماندهی سایه‌بان‌ها، معابر سطح شهر، احداث سرویس های بهداشتی مناسب و احیای چشمه‌های قدیمی از جمله اقداماتی است که باید در این شهرک تاریخی انجام شود.

به اذعان کارشناسان و صاحبنظران ویژگی مدیریت شهری ماسوله مختص و منحصر به فرد است، شهر تاریخی ماسوله به دلیل اینکه در فهرست میراث ملی و جهانی به ثبت رسیده است، ویژگی ‌های مدیریت شهری مختص به خود را دارد.

شهرداری شهری چون ماسوله با شهرداری تمام شهرهای ایران فرق دارد و شهردار ماسوله نمی تواند به طور مستقل و با کسب درآمد شهری به حیات خود ادامه دهد.

در شهر تاریخی ماسوله نه عوارضی قابل قبولی دریافت می شود نه بحث نوسازی و بازسازی مطرح است. ماسوله شهری تاریخی است که بافت آن باید حفظ شود و در این راه نه تنها شهرداری ماسوله نمی تواند کسب درآمد کند که باید کمک نیز برساند.

در ماسوله امکان کندن زمین برای تاسیسات زیربنایی همچون نصب لوله های گاز وجود ندارد از سویی نمی توان به راحتی کوچه ها و گذرها را افزایش داد یا تعریض کرد.

ماسوله؛ شهرکی با رازهای ناگفته از تاریخ پرهیبت و با شکوه

شهرداری ماسوله برای اجرایی کردن پروژه های عمرانی خود هیچ منبع درآمدی ندارد و تنها از طریق دریافت عوارض برخی موضوعات مالی از قبیل حقوق پرسنل خود را می تواند تامین کند.

اجرای پروژه های عمرانی از عهده شهرداری خارج است و باید از طریق کمک های دولتی و بخش خصوصی به سرانجام برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران ارشد کشور و استانی برای پاسداری و جلوگیری از نابودی این اثر کهن که رازهای ناگفته ای از تاریخ پرهیبت ایران را در سینه دارد وارد کار شده و در زمینه بازسازی آن و فراهم کردن زیرساخت های لازم این شهرک تاریخی زیبا و ارزشمند در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.