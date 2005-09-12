مدني: مهم سابقه استاندار در مديريت بحران است، نه بومي بودن او

حجت الاسلام محمود مدني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: در تعريف مدير بومي دچار مشكل شده ايم و بايد تعريف خود را از اين مفهوم تغيير دهيم.

نماينده گناباد در عين حال افزود: در استان پهناوري مثل خراسان، انتخاب مديران خارج از محدوده وابستگي هاي سياسي و جناحي، خود مي تواند عاملي در جهت پيشرفت استان باشد.

وي در بيان فوايد مدير بومي ادامه داد: تحت تاثير مسايل جامعه قرار نگرفتن، شجاعت در تصميم گيري، آشنايي با فضاي جامعه و شناسايي از لنگرگاه ها و حساسيت هاي اجتماعي از جمله مسائلي است كه مديران بومي را در مديريت استان كمك مي كند.

اين نماينده مجلس اظهار داشت: البته اگر توجه كنيم باز هم مديران بومي ارجحيت دارند چرا كه فضاي استان را مي شناسند.