۲۱ شهریور ۱۳۸۴، ۱۰:۱۸

استاندار بومي باشد يا غيربومي/ صاحبنظران نظر مي دهند(12)

مدني: مهم سابقه استاندار در مديريت بحران است، نه بومي بودن او

مدني رئيس مجمع نمايندگان خراسان معتقد است گذشتن از بومي يا غير بومي بودن و همچنين مرزبندي هاي كاذب و توجه به سابقه افراد در مديريت بحران مي تواند عاملي در جهت انتخاب مديران باشد.

حجت الاسلام محمود مدني در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب افزود: در تعريف مدير بومي دچار مشكل شده ايم و بايد تعريف خود را از اين مفهوم تغيير دهيم.

 

نماينده گناباد در عين حال افزود: در استان پهناوري مثل خراسان، انتخاب مديران خارج از محدوده وابستگي هاي سياسي و جناحي، خود مي تواند عاملي در جهت پيشرفت استان باشد.

  

وي در بيان فوايد مدير بومي ادامه داد: تحت تاثير مسايل جامعه قرار نگرفتن، شجاعت در تصميم گيري، آشنايي با فضاي جامعه و شناسايي از لنگرگاه ها و حساسيت هاي اجتماعي از جمله مسائلي است كه مديران بومي را در مديريت استان كمك مي كند.

 

اين نماينده مجلس اظهار داشت:  البته اگر توجه كنيم باز هم مديران بومي ارجحيت دارند چرا كه فضاي استان را مي شناسند.

 

رئيس مجمع نمايندگان خراسان در پايان درباره انتقاد برخي از نمايندگان درباره پيشنهاد اساسي به وزير كشور اظهار داشت : معتقدم هر كاري كه در راستاي خدمت به مردم باشد، در شان نمايندگان است و همانطور كه وزير كشور اعلام كرده  در فضاي مشورت دهي و مشورت خواهي در فضاي دوستانه خدمت بهتر تلاش مي كنيم.

