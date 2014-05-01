به گزارش خبرگزاری مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی بجنورد به همراه کارشناسان و مراقبین سلامت مدارس بجنورد صبح پنجشنبه با امام این شهردیدار کردند.

حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در این دیدار با گرامیداشت هفته سلامت گفت: کسب مهارت های اجتماعی و تعاملات فرهنگی در شکل گیری شخصیت دانش آموزان از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه داشت.

وی با اشاره به به پیام خود مراقبتی اظهار داشت: باید با شناخت و مراقبت از خود زمینه سلامت خانواده، مدرسه و جامعه را فراهم کنیم.

امام جمعه بجنورد مربیان بهداشت را سربازان سلامت جامعه خواند و گفت: مربیان بهداشت با پایبندی به اخلاق دینی واسلامی به منظور ایجاد جامعه ای سالم، در راستای سلامت روحی و روانی و ارتقاء معنوی دانش آموزان تلاش کنند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش بجنورد نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت هفته سلامت با اشاره به شعار سازمان جهانی بهداشت "یک عمر سلامت، با خود مراقبتی" گام اول در رسیدن به خود مراقبتی را خود آگاهی عنوان کرد و افزود: سلامت روانی و روحی عامل مهمی در رسیدن به ارتقا معنوی است.

حمید رضا صبوری تصریح کرد: اموزش وهدایت دانش آموزان در جهت مسائل روانی ومعنویات با پیروی از الگوی اسلامی وایرانی والهام از زندگی ائمه اطهار (ع) باید در راس همه امور قرار گیرد.

ظرفیت کشتارگاه صنعتی بجنورد افزایش یابد

معاون هماهنگي امور عمراني استاندار خراسان شمالی گفت: ظرفیت فعلی کشتارگاه صنعتی بجنورد توجیه اقتصادی ندارد و لذ باید برای افزایش ظرفیت آن تلاش کنیم.

محمد حسين علي نيا در بازديد از کشتارگاه بجنورد اظهار داشت: اعضاي كميته ساماندهی کشتارگاه تلاش کنند تا كشتارگاه صنعتي با ظرفيت كامل به كار خود ادامه دهد.

وي با بیان اینکه ظرفيت اسمي اين كشتارگاه 500 رأس دام در روز است افزود: در حال حاضر این کشتارگاه تنها با 20 درصد ظرفيت اسمي فعاليت مي نمايد.

علی نیا بیان داشت: براي بالا بردن بهره وري محصولات كشتارگاه در كنار اين صنعت به صنايع بسته بندي نيز باید توجه ويژه اي شود.

وي تأكيد كرد: با برنامه ريزي براي فرآوري ضايعات اين كشتارگاه مي توان ارزش افزوده و سودآوري بالايي را كسب كرد.

كشتارگاه صنعتي بجنورد در سال 86 با ظرفيت اسمي 500 رأس دام در محدوده شهرستان بجنورد به بهره برداري رسيد و در حال حاضر روزانه 12 رأس دام سنگين و 80 رأس دام سبك در اين كشتارگاه به روش ذبح اسلامي، كشتار مي شود.

مراسم اعتکاف با شکوه بییشتری برگزار شود

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی ضمن دیدار با روحانیون مستقر و طرح هجرت روستاها در خصوص هر چه با شکوه برگزار شدن مراسم معنوی اعتکاف تاکید کرد.

حجت الاسلام ابراهیمی نیا گفت: ماه رجب شرافت و حرمت زیادی دارد و در فضیلت آن روایات بسیاری وارد شده و پیامبر خدا(ص) این ماه را "اصمّ" نامیدند که هیچ ماهى به پایه عظمت آن نمى رسد.

وی برگزاری حلقه های معرفتی و بصیرتی، سخنرانی، پاسخ به شبهات فکری و دینی، جلسات انس با قران و اهتمام به تفسیر قرآن و بهره برداری بیشتر از زیارات و ادعیه ها و بیان احکام را از جمله برنامه های این ایام عنوان کرد.