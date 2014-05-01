به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی صبح پنج شنبه در نشستی با نمایندگان ادوار شوراهای اسلامی شهرستان سمنان با بیان اینکه این ابتکار بسیار جالبی است که اعضای شورای چهارم امکانی فراهم کنند تا بتوانند از تجارب شوراهای قبلی استفاده کنند، افزود: توسعه شهری نیازمند فراهم کردن بسترهای لازم برای سرمایه گذاران است.

وی با ارائه آمار و ارقام مرتبط با نیازمندیها و مصرف آب استان از مردم خواست تا در مصرف آب صرفه جویی کنند.

استاندار سمنان با تصریح بر اینکه همه باید تلاش کنند تا میزان 10 درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند که این میزان برابر 130 میلیون متر مکعب است خاطرنشان کرد: این مقدار صرفه جویی در مصرف آب برابر 200 میلیارد تومان صرفه جویی اقتصادی است که با این اعتبار میتوان چندین سد را در استان احداث کرد.

وکیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال مقام معظم رهبری گفت: در اقتصاد یکی از راهکارها صرفه جویی و در فرهنگ نهادینه کردن خوب مصرف کردن است و عزم ملی نیازمند جلب اعتماد مردم است.

وی در خاتمه افزود: اگر مدیریت جهادی محقق شود عزم ملی را به دنبال خواهد داشت و اگر عزم ملی محقق شد شاهد پیشرفت و توسعه خواهیم بود.