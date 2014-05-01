تشکیل شوراهای شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی قربانی عصر پنج شنبه به همراه اعضای ستاد نماز جمعه، امام جمعه موقت و رئیس اداره تبلیغات اسلامی این شهر با حضور در شورای شهر و بررسی روند پیگیری مشکلات توسط شورا، تشکیل شوراهای شهر و روستا نماد مردم سالاری دینی در انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: همکاری تنگاتنگ شورای اسلامی و نهاد نماز جمعه از نشانه های بارز وحدت و همدلی مردم است.

وی با تاکید بر این که کار اعضای شورا رسیدگی دقیق و سریع به کمبودها و نارسایی های احتمالی مردم منطقه است افزود: بار سنگین مسئولیتی که بر دوش اعضای شورا از انتخاب مردم است باعث می شود این افراد تلاش مضاعفی در مرتفع ساختن مشکلات در چارچوب قانون داشته باشند.

رئیس ستاد اقامه نماز جمعه بیارجمند عملکرد شورا در سال گذشته با استناد به آیه شریفه "وشاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم" مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: باید از رای اعتمادی که مردم به اعضای شورا داده اند سپاسگذار بود و خود را خدمتگزار مردم دانست.

