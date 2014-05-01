علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این از امور دارایی استان خواسته شده است در بودجه ادارات پرمصرف تجدید نظر کنند.

وی با بیان اینکه پیک مصرف ادارات را به ساعت های 11 قبل از ظهر تا 15 بعد از ظهر انتقال داده ایم، اضافه کرد: در این ساعات که اوج مصرف ادارات است هزینه مصرف افزایش می یابد.

به گفته علیزاده اجرای این طرح برای فرهنگ سازی در راستای صرفه جویی مصرف برق به ویژه در بخش دولتی است.

وی با بیان اینکه دولت گران ترین تعرفه مصرف برق را برای ادارات در نظر گرفته است، اضافه کرد: با این وجود مشترکان تنها یک پنجم قیمت تمام شده تولید برق را پرداخت می کنند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این با هدف کاهش بار مصرف تولید و استفاده از لامپ های التهابی و پر مصرف ممنوعیت دارد.

وی تاکید کرد: بازرسان گروه مدیریت مصرف با مراجعه مداوم به ادارات عملکرد مصرف انرژی را سنجیده و نتایج آن را به مدیر اداره انعکاس می دهند.

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