به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی ظهر پنجشنبه در نشستی با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی در محل شبکه بهداشت و درمان تایباد اظهار کرد: با توجه به متخصصین موجود در شهرستان راه اندازی دانشکده بهداشت در دو رشته یکی از نیازهای ضروری شهرستان محسوب می شود .

وی با اشاره به بافت مذهبی و ملاحظات بانوان شهرستان تایباد افزود: نبود سونوگراف خانم در شهرستان با توجه به نرخ رشد 2.5 درصدی جمعیت از مشکلات عمده بانوان شهرستان است و به طور کلی تایباد کمبود نیروی متخصص، پرستار ، کارمند آزمایشگاهی مواجه است.

فیزیوتراپی و دیالیز بیمارستان تایباد به لحاظ فضا محدود است

اسداللهی گفت: با توجه به وجود 30 مریض دیالیزی، بخشهای فیزیوتراپی و دیالیز بیمارستان به لحاظ فضا محدود و نامناسب است و با توجه به اینکه در سالهای گذشته نقشه های ساختمانی بخش دیالیز و فیزیوتراپی آماده شده است با در نظر گرفتن اعتبار لازم مشکل فضای این بخش های در آینده مرتفع شود .

وی با اشاره به اینکه 70 درصد از تخت های بیمارستان اشغال است و با کمبود پرستار مواجه هستیم خواستار این شد که در هنگام توزیع نیرو شهرستان تایباد به صورت ویژه دیده شود .

وی گفت: باتوجه به اینکه 26 خانه بهداشت و درمان و 6 مرکز بهداشتی و درمانی در شهرستان وجود دارد باید در زمینه ارتقاء کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی اقداماتی صورت پذیرد .

اسداللهی همچنین خواستار پیگیری در راستای نوسازی و بازسازی ساختمان مرکزی بخش میان ولایت که در شهر مشهدریزه مستقر و باید پاسخگویی 27 هزار جمعیت باشد، شد .

تایباد با کمبود جراح عمومی و پزشک متخصص زن مواجه است

حسن باقری نسب عضو شورای شهر تایباد نیز گفت: تایباد به لحاظ بهداشتی و درمانی دارای یکسری مشکلات است که بایستی هر چه سریعتر مرتفع شود.

وی گفت: شهرستان با کمبود جراح عمومی مواجه است وبا توجه به جمعیت شهرستان رفع این نیاز یک امر ضروری است.

وی همچنین خواستار رفع کمبود پزشک متخصص زنان و همچنین سونگراف خانم شد و افزود: باتوجه به منطقه ویژه اقتصادی دوغارون زیر ساختهای گردشگری سلامت با پیگیری بخش خصوص فراهم شود .

دکتر مصطفی محرابی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی گفت : شهرستان تایباد جزء شهرستان های محروم است مشکلات و کاستی را بررسی خواهیم کرد و جهت رفع کاستی این اقداماتی خوبی را انجام خواهیم داد و در آینده مشکلات دارویی خیلی کمتر خواهد شد خصوصا در مناطقی مانند شهرستان تایباد این مشکل مرتفع می شود.

اقداماتی جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم صورت گرفته است

وی افزود: در جهت ماندگاری پزشکان در مناطق محروم اقدامات بسیار خوبی حتی فراتر از انتظار خودشان صورت گرفته است .

وی درخصوص تعطیلی داروخانه شبانه روزی بیمارستان تایباد گفت: با توجه به بودجه ای که اختصاص داده اند این مشکل تا حدودی مرتفع خواهد شد و پاسخگوی این مشکل هم قسمت دارو و غذا دانشگاه است.