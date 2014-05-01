به گزارش خبرنگار مهر جلسه بررسی میزان تحقق اهداف و اجرایی نمودن مصوبات مقام معظم رهبری در سفر به استان های کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی و قم با حضور استانداران استان های ذیربط، مدیران عامل بانک ها و نمایندگان ویژه دفتر رهبر معظم انقلاب در بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه پیمان قربانی؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تشریح هدف جلسه به منظور بررسی میزان تحقق اهداف و اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری این جلسه، حصول تفاهم بیشتر بانک ها و استانداری ها به منظور اجرایی شدن مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استانها است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: موضوع مصوبات سفر های رهبرمعظم انقلاب از طریق بخش اعتباری بانک مرکزی به طور مستمر پیگیری می‌شود و بانک مرکزی درصدد است تمهیدات ویژه‌ای در این خصوص به کار گیرد.

در این جلسه همچنین رضایی بابادی استاندار کرمانشاه ضمن بر شمردن مشکلات مبتلا به این استان در زمینه بیکاری و درآمد سرانه خواستار توجه ویژه بانک مرکزی در زمینه اختصاص منابع مورد نیاز بانکی جهت تکمیل پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری در این استان شد.

سید علی اکبر پرویزی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست با بیان اینکه منابع اختصاص یافته به خراسان شمالی جوابگوی نیازهای موجود نیست خاطرنشان کرد: در این استان 1325 میلیارد تومان برای سال های 91 و 92 تسهیلات مصوب شده است.

وی عملی شدن مصوبات در این استان را مستلزم اختصاص خط اعتباری ویژه و افزایش سقف پرداخت تسهیلات دانست و از نرخ کارمزد تسهیلات بانکی انتقاد و درخواست کرد دولت با پرداخت یارانه نرخ سود، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ های مورد نظر را فراهم آورد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین صالحی منش استاندار قم ضمن تشکر از همکاران بانک مرکزی جهت پیشبرد مصوبات استانی مقام معظم رهبری خواستار اختصاص خط ویژه تسهیلات برای امور قرض الحسنه استان،تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و تولیدی و ارتقای سقف تخصیصی تسهیلات بانکهای ملی و صادرات شد.

بدخشان به نمایندگی از استانداری کردستان ضمن برشمردن میزان پیشرفت مصوبات استانی مقام معظم رهبری در این استان از اهتمام ویژه بانک مرکزی در بحثهای کارشناسی و توجیهی ابراز خرسندی نمود و از عدم همکاری بانک ها که موجب عدم توفیق مسئولین استانی در دریافت منابع مورد نیاز جهت پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری می شوند، گلایه کرد.

شمعی نماینده دفتر مقام معظم رهبری نیز از بانک‌ها خواست همکاری لازم را داشته باشند و با سهولت بیشتری منابع را دراختیار گذارند تا استان های چهارگانه بتوانند مسائل و مشکلات خود را حل کنند.

در این نشست همچنین سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از طرح های ارایه شده استانداری ها به بانک ها دارای توجیه اقتصادی نبوده است اظهار داشت: بانک مرکزی نهایت همکاری در زمینه تامین اعتبارات پروژه ها مبذول داشته است.

وی تاکید کرد: تسهیلات بانک مرکزی با اینکه کوتاه مدت و در ظرف زمانی یکساله قابل اعطا است لیکن این بانک همکاری لازم را با بانک ها داشته و این تسهیلات را برای 3 سال متوالی تمدید نموده و قول تمدید آن برای مدت 2 سال دیگر را نیز به بانک ها داده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی از پایین بودن نرخ سودتسهیلات عقود مبادله ای انتقاد و اظهارداشت: نرخ های کنونی تسهیلات خرد که در قالب عقود مبادله ای اعطا می شود، نمی تواند بانک ها را تشویق به پرداخت اینگونه تسهیلات نماید و لازم است نرخ های کنونی عقود مبادله ای مورد بازبینی قرار گیرد و با توجه به قیمت تمام شده پول در بانک ها، واقعی شود.

میرمحمدصادقی بر تبلیغات ویژه عقد قرض الحسنه در نظام بانکی تاکید و پیشنهاد کرد به مانند حوزه سلامت در صداوسیما، بانکها نیز می توانند ابتکار به خرج داده و از تریبون وسیع پخش رسانه ملی به تبلیغ قرض الحسنه مبادرت نمایند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه دستگاه های ذیربط اعم از استانداری ها و بانک ها با همکاری نمایندگان بانک مرکزی در استان ها با تشکیل جلسات ویژه، مصوبات استانی سفرهای مقام معظم رهبری را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند تاکید کرد: در همین راستا جلسات کارگروه با حضور حوزه اعتبارات بانک مرکزی، بانک ها و استانداری ها در مراکز استانداری های ذیربط تشکیل و تمام تلاش ها جهت اجرایی نمودن مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری انجام خواهد گرفت.

در پایان این نشست، معاون اقتصادی بانک مرکزی و در جمع بندی جلسه عنوان کرد: بسیاری از مشکلات مطرح شده در این جلسه ناشی از تورم در جامعه است و بانک مرکزی با توجه به الزاماتی که در مبارزه با تورم دارد، درصدد است ضمن استقرار انضباط پولی و مالی در سطح کشور که حوزه اعتباری این موضوع را در صحنه اجرا و در قالب دستیابی به اهداف کلان پیگیری می کند، در اهداف خرد نیز منابع را به صورت بهینه به سمت تولید هدایت کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی‌ همچنین افزود: بانک مرکزی تمهیدات ویژه ای نیز برای انتظام بخشی نرخ سود های بانکی و تعدیل در پارامترهای سیاست های پولی که منجر به تسهیل کارها می شود در دستور کار خود قرار دارد و بزودی اعلام خواهد شد.

وی در پایان ضمن تاکید بر تفاهم بیشتر استانداری ها و بانک ها خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسات آتی که با حضور استانداران، بانک ها و نمایندگان بانک مرکزی برگزار می شود، مشکلات به صورت دقیق موشکافی و راهکارهای عملی اندیشیده شود تا به بهترین شکل فرامین مقام معظم رهبری را اجرایی نماییم.