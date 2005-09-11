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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۲۲

استاندار بومي يا غيربومي/ صاحبنظران چه مي گويند(9)

اختري:استاندار نمادي از توانايي هاي وزير كشور است// بومي بودن يا نبودن معيار انتخاب استاندار نيست

اختري:استاندار نمادي از توانايي هاي وزير كشور است// بومي بودن يا نبودن معيار انتخاب استاندار نيست

عباسعلي اختري نماينده تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه استانداران نمادي از توانايي ها و خصوصيات وزير كشور هستند، گفت:از ديدگاه مديريت اسلامي شخص مسئول نبايد از ديد مردم پنهان بوده و در پوشش و حجاب باشد.

حجت الاسلام عباسعلي اختري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: معيارهاي انتخاب استانداران بايد از شاخصه هاي انتخاب وزير كشور اقتباس شود يعني يك استاندار در درجه نخست بايد قدرت مديريت همراه با علم و توانايي جسمي براي انجام فعاليت ها را داشته باشد.

به گفته وي، استانداران بايد داراي روحيه عدالت محوري بوده و در مورد حق و حقوق افراد يكسان نگر باشند و از صبر و بردباري لازم براي گوش دادن به پيشنهادات، انتقادات و نظرات مردم نيز برخوردار باشد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در خصوص بومي يا غير بومي بودن استانداران گفت: بومي بودن معيار انتخاب نيست ولي در شرايطي كه دو فرد به لحاظ ديگر معيارها در يك سطح قرار دارند، بومي واقعي بودن مي تواند به عنوان يك امتياز لحاظ شود.

به گفته وي، فرد بومي بايد كاملا آشنا به امكانات و نيروهاي مردمي و طبيعي منطقه باشد .

حجت الاسلام اختري در خاتمه برگزاري جلسات و ديدارهاي مردمي را ضروري خواند و افزود: استانداران بايد هر 7 يا 15 روز يكبار ديدارهاي مستقيم مردمي برگزار كرده و از نزديك با دردها و مشكلات هم استاني هاي خود آشنا شده و به آنها رسيدگي كنند.

کد مطلب 228271

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