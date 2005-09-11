نارضايتي 59 درصد آمريكايي ها از عملكرد بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريا نووستي، طبق همه پرسي انجام شده توسط محققين سازمان "Ipsos" به سفارش آسوشيتد پرس، در حال حاضر تنها 39درصد از آمريكايي ها از بوش پشتيباني مي كنند و 59درصد از رئيس جمهوري خود ناراضي هستند.

بر اساس اين نظرسنجي كه از طريق تلفن، از 15 تا 17 شهريور ماه ، در بين 1002 فرد بالغ انجام شد، 65 درصد از پرسش شوندگان گفته اند كشور آمريكا در مسير صحيحي حركت نمي كند و تنها 32درصد اظهار داشتند كه همه چيز روال عادي خود را دارد.

نارضايتي 70 درصد از آمريكائيان، از رشد شديد قيمت بنزين است و تنها 27 درصد معتقدند كه در اين زمينه رئيس جمهوري درست عمل مي كند.

در رابطه با سياست كاخ سفيد در عراق، 62 درصد ناراضي هستند و تنها 37 درصد آماده حمايت از وي مي باشند.

در زمينه عملكرد بوش در اقتصاد 57 در صد ناراضي و 41 در صد موافق هستند.

55 در صد سياست خارجي بوش را تاييد نمي كنند و 43 در صد نيز با آن موافقند و از وي پشتيباني مي كنند.

52 در صد از عملكرد بوش در راستاي از بين بردن عواقب توفان "كاترينا" ناراضي هستند و در عين حال 46 درصد از وي پشتيباني مي كنند.

اين در حالي است كه اين نظر سنجي به خاطر مشكلات مربوط به كاترينا نتوانسته است نظرات ساكنين ايالت هاي لوئيزيانا، مي سي سي پي و آلاباما را در اين رابطه جويا شود و از اين رو درصد خطاي اين همه پرسي بيش از 3 درصد مي باشد.

