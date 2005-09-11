  1. بین الملل
  2. سایر
۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۸:۴۹

بر اساس آخرين نظر سنجي پس از كاترينا اعلام شد؛

نارضايتي 59 درصد آمريكايي ها از عملكرد بوش

بر اساس آخرين نظر سنجي ميزان محبوبيت بوش به پايين ترين سطح خود در طول مدت رياست جمهوري وي رسيد و ميزان نارضايتي از عملكرد وي بويژه پس از طوفان كاترينا به 59 درصد رسيده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري ريا نووستي، طبق همه پرسي انجام شده توسط محققين  سازمان "Ipsos" به سفارش آسوشيتد پرس، در حال حاضر تنها 39درصد از آمريكايي ها از بوش پشتيباني مي كنند و 59درصد از رئيس جمهوري خود ناراضي هستند.

بر اساس اين نظرسنجي كه از طريق تلفن، از 15 تا 17 شهريور ماه ، در بين 1002 فرد بالغ انجام شد، 65 درصد از پرسش شوندگان گفته اند كشور آمريكا  در مسير صحيحي حركت نمي كند و تنها 32درصد اظهار داشتند كه همه چيز روال عادي خود را دارد.

نارضايتي 70 درصد از آمريكائيان، از رشد شديد قيمت بنزين است و تنها 27 درصد معتقدند كه در اين زمينه رئيس جمهوري درست عمل مي كند.

در رابطه با سياست كاخ سفيد در عراق، 62 درصد ناراضي هستند و تنها 37 درصد آماده حمايت از وي مي باشند.

در زمينه عملكرد بوش در اقتصاد 57 در صد ناراضي و 41 در صد موافق هستند.

55 در صد سياست خارجي بوش را تاييد نمي كنند و 43 در صد نيز با آن موافقند و از وي پشتيباني مي كنند.

52 در صد از عملكرد بوش در راستاي از بين بردن عواقب توفان "كاترينا" ناراضي هستند و در عين حال 46 درصد از وي پشتيباني مي كنند.

اين در حالي است كه اين نظر سنجي به خاطر مشكلات مربوط به كاترينا نتوانسته است نظرات ساكنين ايالت هاي لوئيزيانا، مي سي سي پي و آلاباما را در اين رابطه جويا شود و از اين رو درصد خطاي اين همه پرسي بيش از 3 درصد مي باشد.

کد مطلب 228276

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها