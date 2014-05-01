دبیر اجرایی خانه کارگر استان کرمانشاه ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندی پیش با اعلام خبری ازسیمای استان مبنی بر پرداخت وام دومیلیون تومانی به بازنشستگان کارگر استان کرمانشاه خیل عظیمی از کارگران به این نهاد مراجعه کرده و جویای آن شدند که به علت وجود پاره ای از مشکلات هنوز این امر محقق نشده که در این راستا از همه بانک های عامل استان می خواهیم که نسبت به این درخواست ناچیز قشر زحمتکش پاسخ مثبت داده و زمینه پرداخت آن را فراهم آورند.

جواد اکبری گفت: امیدواریم با عزم ملی و مدیریت جهادی و با کمک دولت تدبیر و امید و همکاری و همسویی مدیران ارشد استان و توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری بتوانیم با حمایت بیش از پیش کار وتوسعه اقتصادی چهره استان را نسبت به سالهای گذشته متمایز تر کنیم.

وی در پایان تاکید کرد: مطمئنا توسعه و شکوفایی اقتصادی مستلزم تولید کار و حمایت بیش از پیش به جامعه کارگری استان است و در صورت تداوم جو نارضایتی کارگران و عدم اشتغالزایی مناسب نباید انتظار تغییر در شرایط اقتصادی راداشته باشیم.