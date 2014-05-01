به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک حجت الاسلام سیدحسن عاملی و مجید خدابخش آمده است، بزرگي معلم به انديشه و مهر پاك اوست و سربلندي جامعه به سرافرازي معلم. سرافراز بدانيم معلمين را تا سربلند بداريم جامعه و آينده را.

این پیام تعليم و تربيت را هديه و ارمغاني از جانب خداوند و انبياي الهي که معلمان و مربيان بشریت اند و واسطه اي براي هدايت، دانسته و ادامه داده است: پرورش و تعليم انسان به سوي آموزه هاي خداوندي و در حقيقت اولين آموزگار و مربي اصلي بشريت همانا رب تعالي و خداوند جهانيان است و از اين روست كه شغل معلمي را جايگاهي است بس رفيع و معلمان مورد اكرام همگان اند و چه زيبا بزرگ معمار انقلاب اسلامي و مراد و رهبر كبيرمان (ره) فرمود "معلمي شغل انبياست".

پیایم مشترک امام جمعه و استاندار اردبیل افزوده است: معلم بر لوح جان ها نقش دانش و بينش حك مي كند و در خانه تعليم ، بر دفتر سپيد دل ، سرمشق تربيت مي دهد. با سحر كلمات او شكوفه هاي سرزمين فكر بكر نونهالان اين مرز و بوم به بار مي نشينند و رنج امروز او، اعتلاي فرهنگ و انديشه فرداي اين سرزمين است و او چراغ فروزنده سرزمين علم و فرهيختگي است و دانستن و شناختن را با گذشت و مهرآفريني به جان هاي شيفته ي آموختن ارزاني مي دارد.



در ادامه این پیام تاکید شده است: فرارسيدن دوازده ارديبهشت سالروز شهادت استاد شهيد آيت ا... مرتضي مطهري (ره) يادآور جايگاه والاي علم و معرفت و مقام والاي معلم در تفكر ديني اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و شكوه و عظمت مردان و زنان فرهيخته اي است كه در تاريخ پرافتخار اين سرزمين، در حريم مقدس مدرسه، زيباترين جلوه هاي عشق و ايثار را به تصوير كشيده اند.

حجت الاسلام عاملی و خدابخش در این پیام ضمن گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد مرتضي مطهري، روز معلم را به همه كساني كه خالصانه در جهت اعتلاي فرهنگ و انديشه گام برداشته و براي هدايت و ارشاد اين نسل سرافراز مي كوشند، تبريك گفته و موفقیت معلمان فرهيخته را در سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي از خداوند خواستار شده اند.