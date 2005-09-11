مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

نايب رييس كميسيون امنيت مجلس : نمايندگان مجلس خروج از ان پي تي را قبول ندارند

رايس : اگر با احمدي نژاد روبه رو شوم شايد به او سلام كنم

عضو هيات رييسه مجلس : علي رغم خواست مقامات كاخ سفيد احمدي نژاد به نيويورك مي رود



آفرينش :

پاسخ رييس جمهور به توني بلر: استفاده صلح آميز از دانش هسته اي را حق خود مي دانيم

روسيه خطاب به انگليس : با ارجاع مساله هسته اي ايران به شوراي امنيت مخالفيم

با لايحه ارايه شده از سوي قوه قضاييه؛ معتادان با تصويب مجلس مجرم شناخته نمي شوند



آسيا:

براي شركت در اجلاس سالانه وزراي اقتصاد و دارايي جهان در بانك جهاني ، دكتر دانش جعفري ، سي ام شهريور ماه به نيويورك مي رود



اعتماد:

پرواز رييس جمهور در اوج اختلاف ها

بن مسكن از آبان ماه پرداخت مي شود

خانم رايس در ارتباط با پرونده هسته اي ايران خبر داد، تلاش آمريكا براي متقاعد كردن روسيه ، چين و هند



ايران:

يك مقام سازمان مديريت: ميزان بازخريد كاركنان دولت به 5/4 ماه افزايش مي يابد

وزير بهداشت خبر داد: تدابير وزارت بهداشت براي پيشگيري از شيوع بيماريهاي خطرناك

هيات مديره بورس تهران با استعفاي دبير كل بورس موافقت نكرد



ابتكار:

داوودي به جاي عارف؛ امروز معاون اول رييس جمهور معرفي مي شود

وزير علوم، تحقيقات و فناوري خبر داد: ساماندهي كنكور در دستور كار وزارت علوم

رايزني براي انتخاب دبير كل جديد بورس؛ رقابت فشرده بانكي ها با سرمايه گذاري ها



اسرار:

اتحاديه اروپا خواستار ارسال پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت است

مديركل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي وزارت ارشاد، هيچ گونه مجوزي براي تاسيس خبرگزاري اكونيوز صادر نشده است

3 مناسبت به تقويت كشور اضافه شد



پول :

قيمت نفت به 100 دلار مي رسد

نرخ آب و برق ثابت مي ماند



توسعه :

رايس : به احمدي نژاد سلام مي كنم

ايران مناقصه 460 ميليون دلاري را از آمريكا بود

توسط يك عضو شوراي شهر ، رييس شوراي شهر سازي مورد ضرب و شتم قرار گرفت



جام جم:

با اعلام مناقصه بين المللي در مجمع جهاني هسته اي ، ايران 2 نيروگاه هسته اي جديد مي سازد

قائم مقام دبير شوراي نگهبان : مجلس خبرگان مي تواند بررسي نامزدها را به نهادي ديگر واگذار كند

سازمان سنجش اعلام كرد: اعلام نتايج كنكور سراسري همين هفته



جمهوري اسلامي :

تباني سه كشور اروپايي با آمريكا براي ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت

يك استاد حقوق دانشگاه تهران : خروج از "ان.پي.تي" يكي از راههاي مقابله با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است

دكتر پرويز داوودي معاون اول رييس جمهور شد



جهان اقتصاد:

با خريد محصولات چيني تحريمي اروپا صورت مي گيرد، صنعت نساجي در معرض نابودي

پس از مكه مكرمه ، اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام شد

احتمال ممنوعيت واردات خاويار درياي خزر توسط آمريكا



جهان صنعت:

واردات خاويار "بلوگا" درياي خزر به آمريكا ممنوع مي شود

مسعود ابكا: ذوب آهن امسال 300 هزار تن صادارت خواهد داشت

تسهيلات جديد تشويقي براي توسعه صادرات غير نفتي : صادر كنندگان نمونه معاف شدند



حيات نو:

يارانه هاي انرژي عامل بي ميلي ايراني ها به صرفه جويي است

شوراي نگهبان موافق است، احتمال تغيير در نحوه بررسي صلاحيت نامزدهاي خبرگان

رييس هيات مديره بورس اوراق بهادار: دبيركل با قدرت ادامه مي دهد



خراسان :

معاون وزير رفاه: وضعيت مردم با وجود افزايش در آمد سرانه ملي بهبود نيافته است

آمريكا از روسيه، چين و هند خواست با ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت موافقت كنند

در چهارمين سالروز حادثه 11 سپتامبر، آمريكا از كماندوهاي ايدئولوژيك در جهان اسلام استفاده مي كنند



خبر:

وزيري ماهانه، نعمت زاده، تركان؛ مثلث طلايي نفت براي ممكن كردن غيرممكن ها

پاسخ رييس جمهور به پيام تبريك توني بلر: استفاده صلح آميز از دانش هسته اي را حق خود مي دانيم

رايس به دنبال جلب حمايت ها عليه ايران؛ دست رد روسيه بر سينه آمريكا



دنياي اقتصاد :

اعلام مناقصه بين المللي ايران براي دو نيروگاه اتمي جديد

با استناد به آمارهاي سال گذشته اعلام شد، نشانه هاي رونق در بخش ساخت و ساز

افزايش ترازحساب جاري ايران به 5/12 ميليارد دلار مي رسد



رسالت :

راه مردم: نايب رييس كميسيون امنيت ملي مجلس : خروج از " ان پي تي " واقعيت ندارد

رايس به دنبال جلب حمايت ها عليه ايران است، تهديد هاي توخالي كاخ سفيد

وزير كشور : منتظر تحول در بهره وري نيروي انتظامي هستيم



سياست روز:

نخستين نتايج عزل تيموشنكو؛ رويكرد مجدد دولت اوكراين به روسيه

يك استاد دانشگاه : تسهيلات بانك مسكن به متقاضيان واقعي پرداخت نشده است

موج انتقادهاي داخلي به دموكراسي 18 درصدي مصر؛ خوشنودي آمريكا از پيروزي مبارك



شرق :

انتصاب مديرعامل جديد ايرنا

رايس : به احمدي نژاد سلام خواهم كرد

امروز داوودي معاون اول رييس جمهور مي شود



صداي عدالت:

بازخواني سفر دبير شوراي عالي امنيت ملي به شرق ، لاريجاني ؛ دبير در لباس وزير

جمعيت زير خط فقر ثابت مانده است



صاحب قلم:

تلاش رايس براي تغيير موضع در برابر ايران، ملكه جنگ به احمدي نژاد سلام مي كند

اطلاع رساني ناجا از استقرار يگان ويژه در 200 نقطه تهران خبر داد: تصور برخورد با دختران مانتو كوتاه و جوانان اشتباه است

با گذشت 6 ماه از سال ، شوراي شهر نرخ تاكسي ها را بررسي مي كند



عصر اقتصاد:

تسهيلات جديد براي صادر كنندگان نمونه ؛ واردات مواد اوليه بدون عوارض گمركي

در آمريكاي لاتين ، تاسيسات دريايي ايران 2 غول آمريكايي را شكست داد

مدير كل نظام هاي استخدامي سازمان مديريت: ميزان بازخريد كاركنان دولت به 5/4 ماه افزايش مي يابد



كيهان:

تقديرمجمع جهاني هسته اي از عملكرد شفاف ايران

در ادامه طرح مبارزه با اراذل و اوباش صورت گرفت، آماده باش يگان ويژه در 200 نقطه شهر تهران

وزير علوم خبر داد: ساماندهي كنكور پس از اعلام نتايج دانشگاه ها



كار و كارگر:

شرط ادامه همكاري با اروپا ، پاسخ به اعتماد سازي ايران

اصفي تبرئه ضارب تبعه ايراني مقيم كانادا را ناقض اصول قضايي دانست

وزير كشور: تداوم آشوب در عراق تهديدي براي همه كشورهاست



همبستگي :

همزمان با افزايش مخالفت ها با ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت از سوي آمريكا صورت گرفت، تلاش براي ارسال پيام واحد به ايران

هاشم زاده هريسي : مداحي هاي نادرست شيعه را به فرقه اي قشري تبديل مي كند



همشهري:

احمدي نژاد دو معاون خود را منصوب كرد، داوودي معاون اول ، سعيدلو معاون اجرايي رييس جمهور

رييس شوراي شهر : شهردار جديد تهران اين هفته كار خود را آغاز مي كند

معاون بين المللي سازمان انرژي اتمي ايران خبر داد: ايران براي ساخت دو نيروگاه هسته اي مناقصه بين المللي برگزار مي كند



هدف و اقتصاد:

سرپرست وزارت تعاون: سهم بخش تعاون بايد تا پايان برنامه پنجم 10 برابر شود

دكتر آرمان: در سال گذشته ، 82 درصد موجودي حساب ذخيره ارزي را دولت برداشت كرد

كاظم پوراردبيلي : براي اكثر كشورهاي عضو اوپك ، افزايش عرضه نفت امكانپذير نيست



هموطن سلام:

مدير كل دفتر نظام هاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خبر داد؛ افزايش ميزان بازخريد كاركنان دولت به 5/4 ماه

صنعت برق 2400 ميليارد تومان بدهكار است

وزير كشور : منتظر تحول در بهره وري نيروي انتظامي هستيم