سرانه خوابگاهي دانشجويان دانشگاه تهران استاندارد مي شود // دفتر مشاوره حقوقي در دانشگاه تهران راه اندازي مي شود // فضاي سالمي بر نشريات دانشجويي دانشگاه تهران حاكم است

وضعيت خوابگاه هاي دانشگاه تهران و اسكان دانشجويان

// كليه خوابگاه هاي دختران دانشگاه تهران در مكاني واحد متمركز مي شوند

// سهم دانشجويان دانشگاه تهران از فضاهاي خوابگاهي استاندارد مي شود



دكتر اميد در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت : خوابگاه دختران دانشگاه تهران در سال هاي اخير با برخي مشكلات مواجه بوده است. كمبود فضا در اتاق ها از بزرگترين مشكلات دانشجويان دختر دانشگاه تهران است. با توجه به اين كه استاندارد سرانه خوابگاهي بيش از 12 متر مربع براي هر دانشجو است اما اين دانشجويان در كمتر از 9 متر مربع اسكان داده مي شوند.





وي تصريح كرد: با برنامه ريزي هايي كه دانشگاه تهران در سال جاري انجام داده محل جديدي تحت عنوان فاطميه دو براي دانشجويان دختر در نظر گرفته است. اين خوابگاه در انتهاي خيابان كارگر شمالي و محل قديم خوابگاه هاي پسران واقع شده است.

اميد خاطرنشان كرد: با اجراي اين طرح تمام خوابگاه هاي دخترانه موجود در سطح شهر دانشگاه تهران به اين محل جديد منتقل مي شوند. اسكان دانشجويان به فاطميه دو سهم هر دانشجو را از فضاي خوابگاه به 3/12متر مربع مي رساند و دانشجويان در اتاق هاي سه و چهار نفره اسكان مي يابند.

معاون دانشجويي دانشگاه تهران در ادامه اظهار كرد: در كوي پسران با تأسيس دو خوابگاه جديد در مهر ماه سال جاري، 520 دانشجو در اين خوابگاه ها اسكان مي يابند. در اين بخش در سال آينده نيز دو خوابگاه ديگر با ظرفيت 560 دانشجو راه اندازي مي شود. بنابراين دانشجويان پسر نيز در وضعيت استاندارد سكونت خواهند داشت.

وي يادآورشد: در سال جاري به هر 6 يا 10 نفر دانشجوي دختر در خوابگاه ها يك يخچال تعلق مي گيرد. اين تعداد نسبت به سال گذشته در حدود 50 درصد افزايش دارد. يك سالن سينما نيز با ظرفيت 250 نفر در فاطميه يك در مهر ماه سال جاري راه اندازي مي شود.

دكتر اميد خاطرنشان كرد: يك سالن ورزشي مجهز و بزرگ نيز در نيم سال دوم سال تحصيلي آينده در فاطميه دو تأسيس مي شود. پيست دوچرخه سواري نيز براي دانشجويان دختر در فاطميه يك راه اندازي خواهد شد.

وي تصريح كرد: براي پسران نيز زمين چمن طبيعي و استاندارد بازسازي شده و در اول مهر ماه به بهره برداري مي رسد. همچنين دانشگاه براي استفاده دانشجويان دختر و پسر دانشگاه از استخر با دانشكده تربيت بدني قراردادي منعقد كرده است.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران اظهار كرد: دانشگاه تهران در سال جاري به وسيله خوابگاه هاي خودگردان به دانشجويان شبانه نيز خوابگاه ارائه مي كند. با توجه به جابجايي خوابگاه هاي دختران و تعداد كم پذيرفته شدگان در نوبت دوم اين دانشجويان در خوابگاه ها اسكان داده مي شوند.

استقبال دانشجويان از مراكز مشاوره

// افزايش تعداد دانشجويان مراجعه كننده به مركز مشاوره دانشگاه تهران



معاون دانشجويي دانشگاه تهران به "مهر" گفت : در اول مهر ماه سال جاري مركز بهداشت و مشاوره خوابگاه فاطميه 2 و مشاوره تلفني در هر دو فاطميه راه اندازي مي شود. به دليل افزايش ظرفيت و ساعات مشاوره، تعداد دانشجويان مراجعه كننده به اين مراكز در دانشگاه تهران از 9 هزار نفر در سال 82 به 12هزار نفر در سال 83 افزايش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: هچنين دانشگاه تهران در نظر دارد دفاتر مشاوره حقوقي و ساير مشاوره ها را نيز در مركز مشاوره دانشگاه به وجود آورد.

دكتر اميد تصريح كرد: دانشگاه تهران هرساله كارگاه هاي آموزش در زمينه اعتياد، ايدز و مهارت هاي زندگي را برگزار مي كند در همين زمينه در سال جاري يك تيم قوي مددكاري اجتماعي در دانشگاه تشكيل مي شود.

فعاليت هاي فرهنگي دانشگاه تهران

// با ايجاد هر تعداد تشكل دانشجويي در چارچوب آيين نامه تشكل هاي اسلامي موافقت مي شود



معاون دانشجويي دانشگاه تهران در زمينه فعاليت تشكل هاي فرهنگي دانشجويان اين دانشگاه يادآور شد: در صورت قرار گرفتن تشكل هاي دانشجويي در چارچوب ضوابط آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشجويان، دانشگاه تهران با ايجاد تشكل ها در دانشگاه موافقت مي كند. در حال حاضر تشكلي در زمينه علوم اجتماعي در دانشگاه تهران در حال اخذ مجوز است.

دكتر اميد اظهار كرد: كانون هاي دانشگاه تهران فعال ترين كانون ها در بين دانشگاه هاي كشور هستند. در حال حاضر 30 كانون در اين دانشگاه فعاليت مي كنند كه بيشترين تعداد در تمام دانشگاه هاي كشور است. پيش بيني مي شود در سال آينده تعداد كانون هاي فرهنگي دانشگاه تهران افزايش يابد.



نشريات دانشجويي

دكتر اميد در گفت و گو با "مهر" افزود : در تلاش هستيم طرحي اجرا كنيم كه نشريات با كيفيت بهتر از كمك هاي مناسب تري بهره مند شوند.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران ادامه داد: اگر چه ممكن است در ارزيابي مقوله كيفي نشريات، شبهه اعمال سليقه وارد شود، اما با فراهم آوردن قضاوت توسط دانشجويان مشكل تا حدي مرتفع خواهد شد.

دكتر اميد به كاهش تعداد شكايت هاي رسيده به دفتر ناظر اشاره كرد و يادآور شد : اين موضوع بر ادعاي ما كه دانشگاه توانايي اجراي آيين نامه نشريات، بدون دخالت قوه قضائيه را دارد، صحه مي گذارد و نشانگر بلوغ فكري در دانشگاه است.

وي سخت ترين حكمي را كه از سوي كميته ناظر بر نشريات دانشجويي در سال گذشته صادر شد، محروميت 3 ماهه از انتشار يك نشريه اعلام كرد و افزود : از بين 300 نشريه دانشگاه فقط براي چند مورد حكم كميته ناظر بر نشريات صادر شده كه نشانه سلامت اين مجموعه است.

برخورد با فعالان گلدكوئيست در خوابگاه هاي دانشجويي

// دانشجويان فعال در گلدكوئيست در كميته انضباطي دانشگاه تهران جريمه مي شوند



دكتر اميد در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه تهران جهت اطلاع رساني و آگاه سازي دانشجويان ورودي جديد خود از پديده گلدكوئيست بروشورهايي تهيه كرده و كارگاه هاي آموزشي تدارك ديده است.

وي در همين زمينه اظهار كرد: دانشگاه به شكايات دانشجويان در اين زمينه رسيدگي مي كند و با دانشجوي خاطي برخورد مي شود. دانشجوياني كه در زمينه اشاعه گلدگوئيست فعاليت مي كنند، جرم مرتكب شده و در كميته انضباطي دانشگاه جريمه مي شوند. همچنين اگر در سال جاري مسئول خوابگاه با جلسات معرفي و عضويت گلدكوئيست مواجه شود با دانشجويان برخورد جدي خواهد كرد.

وي يادآور شد: از آبان ماه سال گذشته پس از برخورد قاطع دانشگاه با تجمعات گلدكوئيستي در دانشگاه و خوابگاه ها، برگزاري اين تشكل ها به صورت آشكار گزارش نشده است.