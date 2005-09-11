ژاپن هم پرداخت هاي خود به سازمان ملل را كاهش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه گاردين، ژاپن كه دومين كشور تامين كننده بودجه سازمان ملل است، به همراه هند و برزيل و آلمان خواهان بدست آوردن كرسي دائم در شوراي امنيت شده بود، اما اين گروه نتوانست حمايت هاي كافي بين المللي را كسب كند.

نبوتاكا ماچيمورا وزير امور خارجه ژاپن در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني مي كند و اعلام مي كند كه توكيو از اين پس مشاركت كمتري در تامين بودجه سازمان ملل خواهد داشت.

يوميوري شيمبون به نقل از منابع دولتي ژاپن نوشت : سخنراني وزير امور خارجه در مجمع عمومي فقط با همين هدف صورت خواهد گرفت.

ژاپن هم اكنون 47/19 درصد هزينه هاي سازمان ملل را تامين مي كند و پس از آمريكا كه 22 درصد اين هزينه ها را تامي نمي نمايد، در رتبه دوم قرار دارد.

گزارش يوميوري شيمبون مي افزايد: از آنجايي كه بعيد به نظر مي رسد ژاپن بتواند يك كرسي دائم در شوراي امنيت به دست آورد، مقامات اين كشور از سوي مردم تحت فشار هستند تا پرداخت هاي خود به سازمان ملل را كاهش دهند.

از اعضاي كنوني دائم شوراي امنيت آمريكا حامي ژاپن و چين مخالف اين كشور مي باشد.

اين كشور در سال 1956 به سازمان ملل پيوست و يك سال پس از آن تاريخ 97/1 درصد سازمان ملل را پرداخت كرد. اما سهم ژاپن براي تامين بودجه سازمان ملل همراه با رشد اقتصادي اين كشور افزايش يافت.



شايان ذكر است آمريكا هم تهديد كرده بود پرداخت هاي خود به سازمان ملل را كاهش خواهد داد.