كوبا از عملكرد دوگانه آمريكا در مبارزه با تروريسم انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه، فليپ پرز روك FelipePerez Roque با انتشار بيانيه اي مخالفت كوبا را با تروريسم در سالروز حملات 11 سپتامبر مورد تاكيد قرار داد.



وزير امور خارجه كوبا همچنين ياد قربانيان كودتاي نظامي خونين شيلي در 11 سپتامبر سال 1973 را كه با كمك سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) طراحي شده بود، گرامي داشت .



پرز روك همچنين در اين بيانيه قتل فليكس گارسيا يك ديپلمات كوبايي عضو دفتر هاوانا در سازمان ملل كه در 11 سپتامبر سال 1981 كه گفته مي شود توسط جوخه ضد كمونيست تبعيديان كوبايي كشته شد، ياد آور شد .



وي همچنين از دوگانگي رفتار واشنگتن در خودداري از استرداد لوئيس پوسادا كاريلز يكي از مخالفان سرسخت كاسترو كه توسط ونزوئلا به خاطر ارتباط با بمب گذاري سال 1976 يك هواپيماي مسافربري كوبا كه 73 كشته برجاي گذاشت، تحويل واشنگتن شد، به شدت انتقاد كرد .



پوسادا كاريلز يكي از ماموران سابق سيا است كه اخيرا به اتهامات مهاجرتي در آمريكا تحت بازداشت قرار دارد .



وزير امور خارجه كوبا همچنين از جنگ نامشروع واشنگتن عليه مردم عراق به شدت انتقاد كرد و آن را بي حرمتي نسبت به قربانيان يازده سپتامبر سال 2001 خواند .

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