درخشش تكواندوكاران كرجي در مسابقات جهاني تكواندو

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج در المپياد ورزشي دانشجويان جهان كه با شركت140 كشوردرتركيه برگزارشد، دو دانشجوي رشته هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد كرج مقامهاي دوم و سوم انفرادي را به دست آوردند.

وحيد عبداللهي در وزن ششم درميان 39 شركت كننده اين وزن بعد ازشكست حريفاني ازكشورهاي ايتاليا ، كانادا ، عربستان و يونان درديدارپاياني دريك رقابت نزديك بازي را به حريف كره اي واگذاركرد و به عنوان نائب قهرماني اين دوره از رقابتها دست يافت .

حامد خمسه ديگردانشجوي كرجي كه در وزن هفتم اين رقابتها شركت كرده بود پس ازشكست دادن حريفاني ازكشورهاي مجارستان ، مكزيك و كرواسي درمسابقه با حريف ايتاليايي بعد ازسه راند تساوي با واگذاري پوئن طلايي به عنوان سومي اين رقابتها اكتفا كرد.