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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۱:۱۸

درخشش تكواندوكاران كرجي در مسابقات جهاني تكواندو

دو تكواندوكار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج درمسابقات جهاني تكواندو موفق به كسب مقام شدند.

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج در المپياد ورزشي دانشجويان جهان كه با شركت140 كشوردرتركيه برگزارشد، دو دانشجوي  رشته هاي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد كرج مقامهاي دوم و سوم انفرادي را به دست آوردند.

وحيد عبداللهي در وزن ششم درميان 39 شركت كننده اين وزن بعد ازشكست حريفاني ازكشورهاي ايتاليا ، كانادا ، عربستان و يونان درديدارپاياني دريك رقابت نزديك بازي را به حريف كره اي واگذاركرد و به عنوان نائب قهرماني اين دوره از رقابتها دست يافت .

حامد خمسه ديگردانشجوي كرجي كه در وزن هفتم اين رقابتها شركت كرده بود پس ازشكست دادن حريفاني ازكشورهاي مجارستان ، مكزيك و كرواسي درمسابقه با حريف ايتاليايي بعد ازسه راند تساوي با واگذاري پوئن طلايي به عنوان سومي اين رقابتها اكتفا كرد.

 

کد مطلب 228319

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