اوضاع نابسامان اقتصادي عامل افزايش حملات تروريستي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي تلويزيون اتريش ، وزراي دارايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشست روز گذشته خود در منچستر واقع در انگليس در خصوص افزايش بي سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني ابراز نگراني كردند .

شركت كنندگان در اين نشست افزايش قيمت نفت را تهديدي براي پيكره اقتصاد جهان قلمداد كرده و خاطر نشان كردند : بايد براي ايجاد تناسب قيمت نفت در سطح بازارهاي جهاني تدبير خاصي اتخاذ شود كه صدمه اي به اقتصاد جهان و كشورهاي توليد كننده نفت وارد نشود .

وزراي دارايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ادامه تصريح كردند : اوضاع نابسامان اقتصادي در جهان به افزايش دامنه حملات تروريستي كمك كرده و از اين پس شاهد اين گونه حملات خواهيم بود .

شركت كنندگان در نشست منچستر اعلام كردند: براي رشد اقتصادي اروپا در سالهاي 2007 تا 2013 ميلادي بايد برنامه اي منجسم تهيه و تدوين شود .