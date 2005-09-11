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۲۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۳۵

وزراي دارايي اتحاديه اروپا اعلام كردند :

اوضاع نابسامان اقتصادي عامل افزايش حملات تروريستي

وزراي دارايي 25 كشور عضو اتحاديه اروپا در دومين روز گردهمايي خود در منچستر كه در پي افزايش بي سابقه قيمت نفت برگزار شده است، نابساماني شرائط اقتصادي را از عوامل افزايش حملات تروريستي اعلام كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي تلويزيون اتريش ، وزراي دارايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در نشست روز گذشته خود در منچستر واقع در انگليس در خصوص افزايش بي سابقه قيمت نفت در بازارهاي جهاني ابراز نگراني كردند .

شركت كنندگان در اين نشست افزايش قيمت نفت را تهديدي براي پيكره اقتصاد جهان قلمداد كرده و خاطر نشان كردند : بايد براي ايجاد تناسب قيمت نفت در سطح بازارهاي جهاني تدبير خاصي اتخاذ شود كه صدمه اي به اقتصاد جهان و كشورهاي توليد كننده نفت وارد نشود .

وزراي دارايي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ادامه تصريح كردند : اوضاع نابسامان اقتصادي در جهان به افزايش دامنه حملات تروريستي كمك كرده و از اين پس شاهد اين گونه حملات خواهيم بود .

شركت كنندگان در نشست منچستر اعلام كردند: براي رشد اقتصادي اروپا در سالهاي 2007 تا 2013 ميلادي بايد برنامه اي منجسم تهيه و تدوين شود .

کد مطلب 228325

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