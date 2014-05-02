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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۳۷

تحولات مصر/

تظاهرات اخوانی ها در اسکندریه/5 نفر کشته و زخمی شدند

تظاهرات اخوانی ها در اسکندریه/5 نفر کشته و زخمی شدند

رسانه های مصری از کشته و زخمی شدن پنج نفر در تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین در اسکندریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، طرفداران گروه اخوان المسلمین امروز در منطقه "الدخیله" در غرب اسکندریه تظاهرات کردند. این تظاهرات به درگیری با نیروهای امنیتی مصر منجر شد.

درگیری ها تاکنون 2 کشته و 3 زخمی در پی داشته است و 15 نفر از طرفداران اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در ایجاد ناامنی در منطقه بازداشت شده اند.

نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن معترضان همچنین از گاز اشک آور استفاده می کنند.

از سوی دیگر المیادین به نقل از "حمدین صباحی" یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر گزارش داد: ما انفجارهای تروریستی در مصر را محکوم می کنیم.

وی در تشریح برنامه های انتخاباتی خود نیز بر ضرورت مبارزه با فقر و افراط گرایی تاکید کرد.

 

کد مطلب 2283266

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