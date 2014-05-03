ارتقای بهره وری حتی در دوران تحریم هم در کشور محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محفل انس و اخلاق جمعه شب با حضور حجت الاسلام ابوترابی فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی روزبه استاندار، داود محمدی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهری و استانی در مسجدالنبی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد در این جلسه گفت: شوراها و شهرداران لازم است با تشکیل اتاق فکر و استفاده از ایده های نو برای تامین منابع مالی جدید اندیشه کنند تا طرح و برنامه های آنها دچار مشکل نشود.

وی افزود: استفاده از تجارب دیگران و ظرفیت های موجود استان و کشور می تواند منابع جدیدی را در مسیر راه مدیران شهری قرار دهد اما همانگونه که امام علی به مالک اشتر توصیه می کنند کاری کنید که مردم پرداخت خراج را با خدمات شما احساس کنند باید مدیران شهری هم با خدمات خود زمینه همراهی مردم و جلب رضایت آنها را بیشتر فراهم کنند تا فعالیتها دیده شود.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید شهرداران و مدیران شهری به گونه ای حرکت کنند تا مردم احساس کنند عوارض و مالیات آنها در خدمات شهری بکار گرفته شده و هزینه ها درست مصرف می شود.

ارتقاء سطح فرهنگ جامعه ضروری است

حجت الاسلام ابوترابی فرد بیان کرد: اگر مدیران شهری برای ارتقاء سطح فرهنگ تلاش بیشتری کنند به نتایج مطلوبی خواهند رسید اما باید باور کنیم به حوزه فرهنگ نه در مدیریت شهری و نه مدیریت کلان توجه مناسبی نکرده ایم که این بی توجهی در بودجه ریزی هم دیده می شود و در اولویت های بعد از امور عمرانی قرار گرفته است که لازم است این نگاه تغییر کند و فرهنگ در اولویت باشد.

وی افزود: وقتی در خانواده و زندگی فردی خود به فرهنگ بی توجهیم در حوزه مدیریت هم نمی توانیم این موضوع را جدی بگیریم و کلان فکر کنیم و اگر شاهد نزول مسائل اخلاقی هستیم ریشه در بی مهری های گذشته دارد لذا اگر نگاه ما تغییر یافت و فرهنگ دغدغه تربیتی خانواده ها شد در سایر حوزه ها هم نمود پیدا می کند.

ابوترابی فرد تصریح کرد: اگر آزادگان در دوران اسارت آرامش روحی داشتند و شاید از امروز راضی ترند به دلیل آن است که فرهنگ بر سایر امور آنها غلبه داشت و با خودسازی توانسته بودند بر مشکلات فائق آیند و نگرانی نداشته باشند.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: پس از امور فرهنگی و تامین منابع مالی جدید و پایدار، شهرداران و مدیران شهری باید آبادانی و عمران را در دستور کار خود قراردهند و در این راه نیز از تجربه دیگر کشورهایی که مدیریت شورایی در آنجا نهادینه شده استفاده کنند تا موفقیت آنها در کارها بیشتر شود.

شوراها ظرفیت پذیرش مسئولیتهای بیشتری دارند

وی بیان کرد: هر چقدر بتوان کارهای بیشتری را به مردم سپرد و نظارت را بیشتر کرد کارها بهتر انجام خواهد شد و هزینه ها کمتر و بهره وری بالا خواهد رفت و اگر شوراها کارآمدی خود را افزایش دهند می توانند کارهای بیشتری را بر عهده بگیرند.

ابوترابی فرد یادآورشد: خوشبختانه در مدت عمر شوراها در قزوین شاهد کارهای خوبی بودیم و کمترین آسیب را در استان داشتیم و هماهنگی مدیران شهری با مدیران استانی بسیار خوب بود و بویژه در دوره اخیر شاهد ارتقاء بهره وری هستیم که می توان امیدوار بود که توان این نهاد بیشتر است.



وی افزود: در استان قزوین می توان کارگروهی تشکیل داد تا با بررسی بتوان برخی کارها را در چارچوب قانون به شورا واگذار کرد تا مدیریت استان بهتر شود که در این مسیر همکاری قانونمند شورا و استانداری ضروری است.



ابوترابی فرد گفت: در شورای شهر قزوین گامهای خوبی برای درآمد درست و پایدار برداشته شده و به نظر می رسد فروش تراکم درآمد پایدار نیست و باید با استفاده از همه ظرفیت های موجود از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد.



وی تصریح کرد: هنوز با فرهنگ درست مدیریت فاصله داریم و با وجود کم آبی بیشترین آب را در کشاورزی به صورت سنتی استفاده می کنیم و میزان آبیاری تحت فشار و قطره ای مطلوب نیست در حالی که کشورهایی که منابع آبی فراوان دارند مانند ما مصرف ندارند که این فرهنگ باید اصلاح شود.



در اوج تحریم هم بهره وری در کشور ارتقاء نیافت



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید برای ارتقاء مدیریت شهری اقدام کنید و با گرفتن گزارش پیوست برای هر پروژه نقاط ضعف و قوت در زمان، هزینه ها و کیفت را بررسی کنید و در پروژه های بعدی مورد توجه قرار دهید.



ابوترابی فرد تصریح کرد: وقتی می توان یک استان را با یک دهم کارمندان موجود دستگاهها اداره کرد یعنی بهره وری پائین است و متاسفانه حتی در دوران تحریم هم نتوانستیم بهره وری را افزایش دهیم و معلوم نیست چه زمانی تصمیم داریم این کار را عملیاتی کنیم.



وی بیان کرد: اسراف یک ناهنجاری مدیریت و اخلاقی است که برای کشور مشکل ساز شده و اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم نیازمند مدیریت مصرف و دوری از اسراف هستیم.



نائب رئیس مجلس شورای اسلامی استفاده از مشاوران توانمند را برای پیشبرد امور ضروری خواند و گفت: استفاده از مشاوران شجاع، سخاوتمند که بخل نورزند و کوتاه بین نباشند ضروری است تا کارهای بزرگ محقق شود.



وی افزود: اگر نگاه بلند امام راحل در دفاع مقدس نبود از پا در می آمدیم و اگر نگاه دوراندیشانه رهبری نبود موفقیت هسته ای شکل نمی گرفت لذا امروز هم مدیران شهری و کلان کشور به ایده پردازان بلند همت و شجاع نیاز دارند تا موجب تحول و کارهای بزرگ در کشور شوند.



ابوترابی فرد داشتن یک کارگروه مشورتی هوشمند برای ارائه ایده و دیدگاههای کارشناسی به مدیران استان را ضروری دانست.