منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به علل تاخیر در بررسی و تصویب سند آمایش آموزش عالی به جا مانده از وزارت علوم دولت دهم، اظهار داشت: وزارت علوم دوره قبل، حوزه آمایش را گسترده کرده بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چندین بار از عملکرد مسئولان پیشین این وزارتخانه انتقاد کرده بود.

وی با بیان اینکه وزارت علوم سند مذکور را ابتدا " سند آموزش عالی" نامگذاری کرده بود، اضافه کرد: این در حالیست که سند آموزش عالی یعنی دو سوم یا حداقل نصف نقشه جامع علمی کشور؛ عملیاتی کردن این سند به خوبی پیش نمی رفت چون اساساً کارهای بزرگ خوب پیش نمی رود.

کبگانیان با اشاره به سهم وسیع آموزش عالی در 224 اقدام ملی نقشه جامع علمی کشور، اعلام کرد که وزارت علوم تصمیم داشت کل سهم آموزش عالی را در سند آمایش بگنجاند.

وی افزود: البته شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت علوم خواست این میزان را محدودتر کند؛ بنابراین نام سند به " آمایش آموزش عالی" تغییر یافت، هر چند این سند هم پروژه عظیمی بود. آمایش آموزش عالی بررسیهای مفصلی لازم دارد و یکی از این موارد تنظیم ظرفیت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از اختلاف نظرات میان وزارت علوم و شورا در خصوص سند آمایش آموزش عالی گفت و افزود: در این زمینه اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت و آنان در مقابل بحث های کارشناسی و سوالاتی که مطرح می شد قادر به پاسخگویی نبودند.

کبگانیان با بیان اینکه وزارت علوم دولت قبلی زحمات زیادی روی سند آمایش کشید، خاطرنشان کرد: این به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان در دولت قبلی نیست اما صورت مسئله را خیلی بزرگ کرده بودند و می خواستند چندین مشکل را در یک سند حل کنند. هر چند وزارت علوم دولت فعلی هم اکنون در حال ارائه بخشی از اقدامات پیشین صورت گرفته به شورا است.

معاون اسبق پژوهشی وزارت علوم درباره وضعیت فعلی سند آمایش آموزش عالی در مجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: از وزارت علوم خواسته شد، این سند گام به گام جلو برود و از مجموعه کل سند هم اکنون تنظیم ظرفیت دانشگاهها بر اساس و با نگاه به آمایش در حال انجام است و می دانیم در همین گام هم دانشگاههای متعدد دولتی و غیردولتی پیش رویمان است.

وی به یکی از پیشنهادات مطرح شده در آخرین جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: در تازه ترین جلسه این ستاد، پیشنهاد اولویت بررسی تنظیم ظرفیت دانشگاههای دولتی مطرح شد.

به گزارش مهر، تدوین سند آمایش آموزش عالی که از دولت قبل در وزارت علوم مطرح شد درباره بررسی وضعیت گستردگی آموزش عالی در استانهای مختلف کشور، ظرفیت ها و نیازها در این زمینه است.