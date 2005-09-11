دولت اولين سري از دلارهاي خريد هواپيما را پرداخت كرد // رحمتي: انحصارها را از بين مي برم

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، دولت جديد در راستاي نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي كشور اعتباري بالغ بر 5/49 ميليون دلار براي خريد هواپيما به بخش هوايي كشور اختصاص داد.

يك مقام آگاه در وزارت راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با تاييد اين خبر گفت: رييس جمهوري نيز از وزير راه و ترابري خواسته كه اقدامات لازم براي نوسازي ناوگان هوايي كشور را انجام دهد.

وي افزود: در پي مذاكراتي كه وزارت دفاع با وزارت راه داشته ، اين وزارتخانه مجاب شده است كه در تعمير، بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي، حداكثر بهره‌برداري از توانمندي‌هاي صنايع هوايي وزارت دفاع صورت گيرد.

به گزارش مهر، در سال جاري قرار است 35 فروند هواپيما با اعتباري بالغ بر يك ميليارد دلار به ناوگان حمل و نقل هوايي كشور افزوده شود.

ظرف چند ماهه گذشته نيز 15 فروند هواپيما از انواع توپولف 154، فوكر و MD90 به ناوگان هوايي كشور افزوده شده است.

اين گزارش مي افزايد: درحال حاضر اين 15 فروند هواپيما در ناوگان حمل و نقل هوايي شركت هاي هواپيمايي هما، ايران اير تور، كيش اير و كاسپين مورد استفاده قرار مي گيرند.

محمد رحمتي وزير راه و ترابري نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" بر نوسازي ناوگان حمل و نقل هوايي كشور تاكيد كرد.

وي اطمينان داد: در زمينه ايمني در بخش هاي هوايي و زميني ذره اي كوتاه نخواهيم آمد و مردم مطمئن باشند كه در زمينه هوايي ايمني را فداي هيچ چيز نمي كنيم.

وزير راه و ترابري با اشاره به برنامه هاي كاري جديد خود در اين وزارتخانه گفت: مواظبت براي سود آور بودن سرمايه گذاري بخش غير دولتي در تامين ناوگان و همچنين كم كردن ريسك سرمايه گذاري در زير بناها همراه با تامين سود معقول براي سرمايه گذاران اين امر مي تواند با آزادسازي تعرفه (همراه با نظارت دولت) در حمل و نقل بار بطور كلي و مسافر در بخش هوايي و جاده اي صورت گيرد ولي در حمل و نقل ريلي حمايت دولت بخصوص در حمل مسافر بايستي برقرار باشد و يارانه مستقيم پرداخت شود.

وي تاكيد كرد: با از بين بردن انحصارها، فرصت ها را به مردم براي ايجاد رقابت سالم و دور شدن دولت از امر تصدي گري تا حد لازم خواهم سپرد.