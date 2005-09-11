نشست "پيوستگي متني در هنرهاي سنتي" برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، نشست "پيوستگي متني در هنرهاي سنتي" در ساعت 18 روز چهارشنبه 23 شهريور ما در مؤسسه ارژنگ واقع در خيابان فلسطين شمالي، كوچه مرت پلاك 22 برگزار مي شود.

سخنران در اين نشست در نظر دارد به تبيين ماهيت و مباني معرفتي هنرهاي سنتي بپردازد. وي معتقد است، چنانكه حكما در گذشته از چندين علم بهره كافي داشتند و بر آنها مسلط بودند هنرمندان نيز آثارشان گوياي چندين مباني معرفتي بوده است. لذا در دنياي سنتي معرفت پيوسته بوده و متنهاي هنري با يكديگر در تعامل بودند. دكتر نامور در صدد بسط اين نكته مهم است.