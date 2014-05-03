ستاره های هتل لاله بانه همچنان خاموش/ تكميل پروژه نيازمند 3.5 ميليارد تومان تسهيلات

به گزارش خبرنگار مهر، احداث چندين هتل در شهرستان هاي مختلف استان كردستان با استفاده از تسهيلات دولتي و مشاركت بخش خصوصي يكي از مصوبات اولين سفر استاني دولت نهم به كردستان بود كه يكي از اين هتل ها مربوط به شهرستان بانه است كه به دليل عدم تامين به موقع تسهيلات بعد از پنج سال هنوز به بهره برداير نرسيده است.

هتل لاله در جنوب شهر بانه و در دامنه ی کوه آربابا و در زمینی به مساحت 2 هزار و 700 متر مربع در دست احداث است و در حالي كه قرار بود اين پروژه در مدت زمان كمتر از سه سال احداث و به بهره برداري برسد ولي بعد از گذشت پنج سال هنوز به مرحله بهره برداري نرسيده است.

پروژه هتل لاله بانه یکی از مصوبات نخستین سفر هیئت دولت به استان کردستان است که عملیات اجرایی آن در سال 88 رسما آغاز شده است و به گفته مدیر اجرایی پروژه اکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

این پروژه قرار بود طی سه سال به اتمام برسد که هنوز این امر محقق نشده و برای اتمام آن نیاز به 3 میلیارد و 500 میلیون تومان دیگر است.

مدیر اجرایی پروژه هتل لاله بانه که خود نیز یکی از سهامداران شرکت کاروان گشت آربابای غرب است، در رابطه با این پروژه به خبرنگار مهر گفت: 118 میلیارد ریال اعتبار برای احداث این پروژه از سوی بانک ملی در سال 88 مصوب شد که تاکنون 100 مییارد ریال آن را پرداخت شده است.

ناصح مدرسی ادامه داد: این پروژه شامل 100 اتاق و سوئیت و در12 طبقه احداث مي شود كه به دليل كمبود تسهيلات و عدم پرداخت به موقع آن تاكنون در چندين مرحله تعطيل شده است.

وی به دیگر امکانات در نظر گرفته شده در این پروژه اشاره کرد و افزود: مجموعه ورزشی حاوی استخر بزرگسال و کودک، سنای خشک و بخار، کافی شاپ، حوضچه آب سرد، مجموعه ی کاملی از جکوزی از دیگر امکانات این پروژه اقامتي و تفريحي است.

مدیر اجرایی پروژه هتل لاله بانه افزود: علاوه بر امکانات ذکر شده این طرح دارای سالن کنفرانس، آمفی تئاتر و بیلیارد نیز هست.

مدرسی با بیان اینکه این هتل دارای آخرین استانداردهای جهانی از نظر سازه و طراحی است، افزود: بهترین مصالح و تجهیزات و امکانات نیز برای ساخت این هتل مورد استفاده قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متاسفانه به علت بي تفاوتي و عدم پيگيري شماري از مسئولان، و عدم پرداخت به موقع اقساط از سوی آنها و کشیده شدن پروژه به بحث تورم و افزایش چندین برابری قیمت ها اعم از مصالح، کارگر و غیره ظلم بزرگی در حق این پروژه صورت گرفت و منجر به تعطیلی آن شد.

وی از همکاری های استاندار قبلی و فعلی و هم چنین مسئولان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری کردستان و مدیر امور شعب بانک ملی استان قدردانی کرد و افزود: این مسئولان همواره مشوق ما در اجرای پروژه بوده وهستند.

برای دریافت تسهیلات بانکی 70 خوان را باید طی کرد

مدرسی اعلام کرد: طبق اسناد و مدارک موجود تاکنون حدود 10 میلیارد تومان تسهیلات بانکی و 6 میلیارد تومان توسط شرکت کاروان گشت آربابای غرب برای ساخت این پروژه هزینه شده است.

وی ادامه داد: اگر به موقع تسهیلات و اقساط تعیین شده را دریافت می کردیم این پروژه در زمان برنامه ریزی شده به اتمام می رسید.

وی عنوان کرد: انتظار می رود بانک ملی به عنوان شریک دوم پروژه از آن دفاع کند و هر چه سريعتر نسبت به تامين اعتبار مورد نياز و پرداخت آن اقدام كنند.

مدیر اجرایی پروژه هتل لاله بانه اعلام کرد: تا 10 روز دیگر اگر پروژه تکمیل نشود زمان انقضاء دوره مشارکت فرا می رسد که برای تمدید آن باید 5 میلیارد و 600 میلیون تومان به بانک ملی پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: دوسال است که اعلام نیاز برای 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به منظور تکمیل پروژه از بانک ملی درخواست شده است كه هنوز این مبلغ اختصاص نیافته است و دیگر امیدی به دریافت آن نداریم.

وی ادامه داد: اگر وضعیت به همین صورت پیش برود سرنوشت ما عبرتی برای دیگر سرمایه گذاران خواهد شد و دیگر کمتر سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در استان كردستان می شود.

نامه های ارسال شده از استانداری به بانک ملی هیچ تاثیری نداشته است

مدیر اجرایی پروژه هتل لاله بانه بیان کرد: همواره مسئولان در حرف های خود از صنعت توریسم دفاع می کنند ولی آنها در عمل به راحتی از آن می گذرند و فقط به شعار دادن در اين بخش اکتفا می کنند.

مدرسی اظهار داشت: طبق قوانین موجود در بانک ملی پروژه ای که سهم تسهیلات پرداختی به آن بیش از 3 میلیارد تومان باشد کارشناسان استان اجازه کار کارشناسی و ارزیابی آن را ندارند و این امر باید توسط کارشناسان کشوری صورت گیرد.

وی افزود: مبلغی که برای آزاد سازی وام از سوی کارشناسانی که از تهران برای بازدید پروژه اعزام می شدند، اعلام می شد از سوی مسئولان اداره اعتبارات بانک ملی استان مورد قبول واقع نمی شد.

وی ادامه داد: مسئولان اداره اعتبارات بانک ملی استان بعد از بازدید کارشناسان تهران بیان می کردند که کارشناسان استان هم باید ارزیابی کنند و در نهایت مبلغی کمتر را برای آزاد سازی وام اختصاص می دادند.

مدیر اجرایی پروژه هتل لاله بانه عنوان کرد: نامه هایی از استانداری و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان به بانک ملی ارسال شده ولی متاسفانه اين مكاتبات و نامه ها هیچ تاثیری نداشته است.

خروج هتل لاله بانه از رکود با اختصاص بیش از 3 میلیارد تومان تسهیلات

محمد مدرسی یکی دیگر از سرمایه گذاران شرکت کاروان گشت آربابای غرب نیز به خبرنگار مهر گفت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده است انتظار می رود مسئولان به پروژه هایی که هم از نظر اقتصادی و هم فرهنگی حائز اهمیت هستند توجه ویژه ای کنند.

وی اظهارداشت: از نخستین روز احداث این پروژه تا کنون به طور متوسط ماهانه برای 500 تا 900 نفر اشتغالزایی صورت گرفته است که بعد از اتمام آن هم بدون شک شاهد افزایش ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم خواهیم بود.

این سرمایه گذار بانه ای عنوان کرد: این سرمایه 60 میلیارد تومانی با تصویب 3 میلیارد و 500 میلیون تومان دیگر از حالت رکود خارج می شود.

مدرسی ادامه داد: سه استاندار کردستان از این طرح به عنوان آبروی استان نام برده اند که برخورد مسئولان اداره اعتبارات بانک ملی استان با چنین پروژه ای اصلا شایسته نیست.

وی با اشاره به اینکه صنعت توریسم یکی از صنایع برتر در دنیا محسوب می شود، افزود: صنعت توریسم که به لحاظ اینکه هیچ نوع آلودگی در محیط زیست ایجاد نمی کند و بهره وری بالایی هم دارد از آن به نام صنعت سبز نام می برند و پروژه لاله هم در رونق این صعنت در استان نقش تاثیرگذاری خواهد داشت.

به گفته این سرمایه گذار در صورت تامین تسهیلات مورد نیاز این پروژه ظرف 4 تا 6 ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

این سرمایه گذار یکی دیگر از مشکلات و ضررهایی که این پروژه با آن روبروست را اتمام ضمانت تاسیسات موجود در موتور خانه هتل ذکر کرد و افزود: مدت زمان ضمانت و خدمات پس از فروش اکثر تاسیسات موتورخانه در حال اتمام است و باید هر چه سریعتر راه اندازی شود تا در صورت داشتن مشکلی بتوان از ضمانت نامه آن استفاده کرد.

تصویب 3 میلیارد و 500 میلیون تومان به خاطر منافع بانک برای تکمیل هتل لاله

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با پروژه هتل لاله بانه گفت: در سال 88، اعتباري بالغ بر 11 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات برای این پروژه مصوب شد که 9 میلیارد تومان آن مربوط به بخش ساختمان و تاسیسات حرارتی و برودتی می شود و مابقی هم تجهیزات داخلی ساختمان است.

صلاح جوانرودی ادامه داد: خرید تجهیزات زمانی صورت می گیرد که ساختمان به اتمام رسیده و تکمیل شده باشد.

وی اعلام کرد: طبق قانون بنگاه های زود بازده که در زمان رئیس جمهور سابق مصوب شد حداکثر دوران ساخت بنگاه های زود بازده چهار سال است که این پروژه هم از این سقف چهار سال استفاده کرده است.

وی با اشاره به اینکه ما برای کمک به این پروژه حتی این مصوبه مذکور را نیز در نظر نگرفتیم، افزود: زمان پرداخت نخستین قسط تسهیلات از سوی بانک به این پروژه که در تاریخ 20 اردیبهشت 89 بوده است به عنوان مبنای دوران مشارکت چهارساله در نظر گرفته شد.

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان با بیان اینکه 20 اردیبهشت 93 دوران مشارکت در این پروژه به اتمام می رسد، افزود: چون مجموع دوران ساخت و بازپرداخت اعتبارات بنگاه های زودبازده هشت سال است طبیعتا میزان تسهیلات پرداخت شده به چنین هتل بزرگی در چهارسال قابل باز پرداخت نیست و لذا هرچه زودتر به اتمام می رسید دوران بازپرداخت آن زیادتر و به نفع سرمایه گذار بود.

جوانرودی اظهارداشت: بانک ملی 100 درصد تسهیلات بخش ساختمان را به این پروژه پرداخت کرده ولی متاسفانه سرمایه گذاران این هتل دوسال است این پروژه را به طور کامل متوقف کردند.

وی عنوان کرد: تاکنون یک میلیارد تسهیلات نیز برای تجهیزات به این پروژه پرداخت شده است و یک میلیارد و 800 میلیون تومان باقی مانده که آن هم مربوط به تجهیزات است.

وی اظهارداشت: سرمایه گذاران پروژه هتل لاله درخواست افزایش تسهیلات به مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون تومان برای تکمیل این پروژه داده اند که بدین گونه مجموع میزان تسهیلات اعطایی به 15 میلیارد و 300 میلیون تومان خواهد رسید.

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان افزود: بانک ملی استان كردستان موافق پرداخت این میزان تسهیلات است ولی بدون شک در تهران به دلیل اینکه این پروژه می بایست چهارساله به اتمام برسد به سادگی موافقت صورت نمي گيرد.

جوانرودی عنوان کرد: علیرغم اینکه با 3 میلیارد و 500 میلیون تومان می توان 10 طرح 350 میلیون تومانی را راه اندازی کرد و اختصاص این مبلغ به طرحی که هیچ شغلی بر شغل های آن افزوده نمی شود درست نیست ولي به خاطر منافع بانک ملی هم شده چاره ای جز پرداخت این مبلغ نیست.

جوانرودی در خصوص مواجه شدن این پروژه با زمان افزایش تورم و قیمت ها در کشور، بیان کرد: اسکلت ساختمان هتل در سال 89 قبل از افزایش چندبرابری قیمت ها به اتمام رسیده بود.

وی ادامه داد: تورم و افزايش قيمت ها باید در تجهیزات مورد نیاز این هتل اثرگذاشته باشد که هنوز به طور کامل تسهیلات لازم در این رابطه به آنها پرداخت نشده است و این شرکت به هر میزان فاکتور به ما تحویل دهند به آنها مبلغ هزینه شده پرداخت خواهد شد.

وی اعلام کرد: بانک ملي چون تاکنون 11 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است چاره ای جز تصویب 3 میلیارد و 500 میلیون تومان برای اتمام این پروژه ندارد حتی اگر موافق هم نباشد این امر باید صورت گیرد چرا که توقف آن را نمی خواهد.

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان با اشاره به اینکه کارشناس اعتبارات بانک ملی استان هیچ گونه اختیاری در این پروژه ندارند، گفت: سقف اختیارات کارشناسان اداره اعتبارات بانک ملی استان برای پروژه هایی است که تسهیلات آنها 3 میلیارد تومان است و بیش از این مبلغ اجازه دخالت ندارند.

جوانرودی اظهارداشت: بنده به عنوان رئیس اداره معاملات و تسهیلات برای آگاهی از این که پروژه در چه مرحله ای است از آن بازدید کرده ام و مطرح كردن مسائل ديگر از سوي سرمايه گذاران به هيچ عنوان در راستاي رفع مشكلات اين پروژه نيست.

وی اعلام کرد: براساس درخواست سرمایه گذار برای بازدید کارشناس از پروژه و رویت میزان پیشرفت فیزیکی آن کارشناس مربوطه به محل اعزام می شود که این مسئله شاید بیش از یک هفته به طول می انجامید.

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان با اشاره به اینکه مردادماه سال 91 آخرین کارشناسی در رابطه با پروژه هتل لاله صورت گرفته است، ادامه داد: براساس آخرین گزارش کارشناسی که از تهران از این پروژه بازدید کرده پیشرفت فیزیکی این پروژه 100 درصد عنوان شده است تا بدین وسیله کمکی به سرمایه گذار شود و کارآنها سریع تر پیش رود.

جوانرودی ادامه داد: بعد از این زمان هم مبالغی برای تجهیزات که نیازی به ارزیابی کارشناس ندارد به این پروژه اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: در 31 فروردین ماه امسال نامه ای به تهران ارسال کردیم و در آن درخواست تمدید مدت اتمام دوران مشارکت برای این پروژه تا 6 ماه دیگر را کرده ایم و در صورت موافقت این امر دیگر نیازی به پرداخت سود دوران مشارکت که 5 میلیارد و 600 میلیون تومان است، نیست.

وی بیان کرد: این درخواست باید در کمیته عالی معاملات بانک ملی مورد بررسی قرار گیرد و پروسه ای را طی کند.

رئیس اداره معاملات و تسهیلات بانک ملی کردستان امکان تایید این درخواست را 100 درصد خواند و اظهارداشت: تصویب 3 میلیارد و500 میلیون تومان تسهیلات مورد نیاز این پروژه برای اتمام آن از پیشنهادهای ما است و این مبلغ برای حفظ منافع بانک باید به اين پروژه اختصاص یابد.

بدون شك تعيين تكليف وضعيت پروژه هتل لاله در بانه به دليل ظرفيت هاي اين شهرستان در حوزه گردشگري يكي از نيازهاي لازم و ضروري به شمار مي رود و به همين دليل لازم است پيگيري اين موضوع نه تنها از سوي مسئولان استان، بلكه از سوي مسئولان كشوري نيز در دستور كار قرار گيرد.

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گزارش؛ چنورصادقی