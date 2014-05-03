به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت که فرا می رسد جنب و جوشی در میان دانش آموزان ایجاد می شود که گویی جشنی برپاست و همه می خواهند در آن شرکت کنند، از معلمان خود تجلیل کرده و یاد استاد مطهری را گرامی بدارند.

همزمان با فرا رسیدن سالگرد شهادت معلم بزرگ تاریخ، استاد مرتضی مطهری فرصتی دست می دهد تا بار دیگر در گوشه های ذهنمان یاد معلم را زنده کنیم و این فرشته های خاکی را ارج نهیم.

بزرگ منشانی که در کوره راه زندگی، بار مسئولیت انسان بودن و انسان پروریدن بر دوششان سنگینی می کرد و با الگو گرفتن از رسالت نبوی، گام در مسیر تعلیم و تعلم نهاده اند، تعهدی از جنس ایثار و از خود گذشتگی که با عشقی الهی در می آمیزد و راه دشوار آموزش را بر این تلاشگران بزرگ تاریخ هموار می کند، گویی آمده اند تا بار مسئولیت خویش را با ادامه دادن راه انبیا سبک کنند، بلکه پروازشان عارفانه تر باشد.

شاگردی می گفت: معلمی کار سختی است، صبری عظیم می طلبد، از پنجره نگاه یک دانش آموز هرگز نمی توانم یک معلم باشم.

این گونه بود که من و 32 حرف الفبا تا ابد مدیون مهر بی کران تو شدیم، من تکیه بر نیمکت های چوبی روز به روز قد کشیدم تو استوار کنار تخته سیاه روز به روز خمیده شدی و چه دیر دیدم چین های پیشانی ات را...

معلمی؛ عشقی جاودانه

معلم بازنشسته و پر تجربه ای که بزرگ ترین عشق خود را در زندگی، بودن کنار شاگردان و آموزش به آن ها عنوان می کند، معتقد است دانش آموزان همچون لوح پاکیزه ای هستند که شیوه رفتار با آنها و آموزشی که به آنها ارائه می شود، بخش مهمی از آینده آنها را تعیین می کند.

خانم رحیمیان با بیان این مطلب که بزرگترین آرامش را کنار کودکان کلاس اولی احساس می کند، ادامه می دهد: کنار بچه ها بودن به من انرژی می دهد و اکنون که بازنشسته شده ام بیش از هر زمان خلاء نبود این فرشته های کوچک را حس می کنم، بزرگترین لذت من در زندگی این است که مطلبی را که به کودکان آموخته ام را برای خودم بازگو کنند، آن زمان حس می کنم که خدمتی به فرزندان سرزمینم کرده ام.

معلمی از روزنه نگاه نسل ها

همه دانش آموزان دیروز ، زمانی که کتاب روزهای دوران تحصیلشان را که ورق می زنند، به نگرش متفاوت خود نسبت به مقام معلم در سنین متفاوت واقفند، کودک 7 ساله معلم را چون مادر می بیند و محصل راهنمایی از تکالیف آمرانه او احساس عجز می کند، دانش آموز دبیرستانی گاهی یادش می رود که در تب و تاب کنکور و روزهای هیجان انگیز دبیرستان، خسته و خسته تر می شود و در نهایت گاه دانشجوها از عظمت مهجور استاد غافل می شوند.

وقتی از دانش آموزان و دانشجویان امروز از دیدگاهشان نسبت به معلمان و اساتیدشان می پرسیم دیدگاه های جالبی ارائه می دهند.

امیر دبیری؛ دانش آموزی 9 ساله، در خصوص احساس خود نسبت به معلمش، چنین می گوید: معلم ما همه چیز را بلد است و ما هر سوالی از او می پرسیم جوابش را می داند، مهربان است اما گاهی به ما اخم می کند و می گوید اگر درس نخوانید آینده خوبی نخواهید داشت، وقتی معلمم عصبانی می شود احساس خوبی ندارم چون فکر می کنم ما شاگردان خوبی نبوده ایم.

دانش آموز دیگری که در پایه متوسطه درس می خواند نیز با اقرار به تلاش معلم برای تفهیم درس، آن ها را سخت گیر دانسته و معتقد است معلمان باید انعطاف بیشتری داشته باشند.

علیرضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که فاصله میان دانش آموزان و معلمان روند آموزش را مختل می کند، می گوید: در کنار همه الزامی که برای درس خواندن وجود دارد، معلم باید با شاگردانش دوست باشد و با روحیه خشک و جدی آنها را در مقابل خود قرار ندهد بلکه با رفتار محبت آمیز کنار آن ها باشد.

شاه محمدی با بیان این که گاهی تلاش معلم در تدریس با برخی کم حوصلگی ها و موضع گیری ها بازده آموزش را کاهش می دهد، در این باره می افزاید: بهترین ثمره تلاش یک معلم موفقیت دانش آموزانش است و این امر مهم علاوه بر مهارت تدریس به اخلاق نیکو و مهارت برقراری ارتباط نیز بستگی دارد.

یکی از دانشجویان هم استانی این موضوع را از دید دیگری می نگرد و معتقد است آموزش علم تنها بخشی از وظیفه استاد است، چرا که منش و کردار وی ترسیم کننده مسیر رشد و تعالی شاگردانش است.

سمیرا عباسی با اشاره به این که امروزه نیاز به آموزش صحیح در شیوه صحیح زندگی به مراتب بیش از پیش احساس می شود گفت: بسیاری از موفقیت های بزرگ در زمینه های تحصیلی، اخلاقی و ایمانی تنها به واسطه تلنگری از سوی اساتید آغاز شده و انتظار می رود اساتید در آموزش تنها به مفاهیم علمی بسنده نکنند و دانشجویان خود را با حقایق زندگی همچون اصول زندگی، راه های موفقیت و رشد و کمال واقعی آشنا کنند.

عباسی با بیان این که باید نمره محوری از سیستم آموزشی حذف شود، بیان می کند: هدف از تحصیل می بایست از صرف نمره گرفتن خارج شده و به ضرورتی برای کسب توفیق در زندگی مبدل شود.

محمود شایسته یکی از دانش آموزان دیروز و مدیران امروز هم ضمن قدردانی از معلمان خود در تمام دوران تحصیل بااشاره به اینکه موفقیت امروزش مرهون لطف دیروز معلمان است، در این باره به خبرنگار مهر گفت: به خاطر می آورم که در کودکی بنابر شیوه آموزش آن روزها، یک بار به دلیل کوتاهی در نوشتن تکالیف با خط کش چوبی تنبیه شدم و معلمم با اقتدار به من گفت: دانش آموز تنبل در جامعه هم جایگاهی نخواهد داشت،همین اتفاق باعث شد تادیگر در درس خواندن غفلت نکنم و تا دوران دانشگاه جزو شاگردان خوب باشم، آن روز کینه سختی از معلمم به دل گرفتم اما امروز او را تاثیرگذارترین شخص در کسب موفقیت های خود می دانم.

آنقدر سرگرم یاد گرفتن حروف آخر و غیر آخر شدم که تو را یادم رفت و این زشت ترین فراموش کاری زندگی ام بود. چشمانی که امروز توان خواندن و مشق کردن نداشته باشد نابیناست و تو به من قدرت دیدن دادی ای قطعه ای از روح خدا بر روی زمین.

به رغم همه کم لطفی هایی که همه ما به معلمان و اساتیدمان روا داشته ایم، به طور قطع هیچ یک توان آن را نداریم تا ذره ای از مقام شامخ این قشر را تفسیر کنیم، اساتید بزرگی چون"دکتر مرتضی مطهری"با زندگی متعالی خود نشان داده اند که والاترین جایگاه برای یک انسان آگاه و عالم معلمی است.

بدیهی است این موضوع علاوه بر آن که به همگان ضرورت بزرگداشت مقام معلم را یادآوری می کند، بر مسئولیت سنگین این قشر در مواجهه با عوام جامعه تأکید می کند، در این میان شیوه برخورد مسئولان و دستگاه های مرتبط با حوزه آموزش به منظور ارتقای خدمات خود به جامعه معلمان و به تبع افزایش کیفیت آموزش موثر است و این گونه می توان به پرورش انسان هایی دانا، مهارتمند، متعهد و مومن در بستر نظام آموزشی امیدوار بود.