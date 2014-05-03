تیم ملی تنیس روی میز بانوان از صعود به دسته دوم جهانی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز بانوان که در دور نخست مرحله حذفی مسابقات قهرمانی جهان با قرعه استراحت روبرو بود، امروز شنبه نخستین دیدار خود در این مرحله را برابر مکزیک برگزار کرد که طی آن متحمل شکست شد. بانوان پینگ‌پنگ‌باز کشورمان که رنکینگ پنجاه و سوم جهان را در اختیار دارند در این دیدار با نتیجه 3 بر یک شکست خوردند. این نتیجه در حالی رقم خورد که مکزیک در رده شصت و دوم جهان قرار دارد.

تم ملی تنیس روی میز بانوان که با صدرنشینی در گروه یازدهم دسته سوم جهانی وارد مرحله حذفی شده بود با ترکیب ندا شهسواری، محجوبه عمرانی و مریم صامت دیدار برابر مکزیک را برگزار کرد. در این میان شهسواری تنها برد تیم ملی ایران را به دست آورد.

در هر صورت بانوان پینگ‌پنگ‌باز ایران در حالی نتیجه دیدار برابر مکزیک را واگذار کرد که در صورت برد می‌توانست برای صعود از دسته سوم و ورود به دسته دوم شانس داشته باشد.

تیم ملی تنیس روی میز بانوان باید دیدارهای خود در مسابقات قهرمانی جهان را برای کسب یکی از عنوان‌های پنجاه و سوم تا پنجاه و ششم مسابقات جهانی ادامه دهد.

مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان در ژاپن جریان دارد. در چارچوب این رقابت‌ها و در بخش مردان، تیم ملی ایران امروز شنبه به مصاف اسلواکی می‌رود. تیم کشورمان در صورت پیروزی در این دیدار و برای صعود به دسته یک جهانی به مصاف برنده رقابت تیم‌های انگلستان و نیجریه می‌رود.