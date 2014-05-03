همایش کشوری "دین علمی و علم دینی" در یاسوج آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن بیان اهمیت مسایل علمی و دینی در فضای دانشگاه ها، تاکید کرد: باید به مطالبات رهبر معظم انقلاب در تمام امور کشور به خصوص دانشگاه ها جامه عمل پوشانده و همواره با توجه به فرمایشات ایشان رو به جلو حرکت کنیم.

دکتر رضا چمن، با بیان اینکه سلامت معنوی در برگیرنده سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی است، افزود: شاید یکی از عرصه هایی که حوزه و دانشگاه به صورت مشترک می توان در آن فعالیت داشته باشند، بحث "سلامت معنوی" است.

سلامت معنوی فصل مشترک علوم پزشکی و سایر علوم انسانی است

وی با بیان رابطه علم و دین، اظهار داشت: سلامت معنوی فصل مشترک علوم پزشکی و سایر علوم انسانی و حوزوی است.

وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت قبل از اینکه اولویت فعالیتشان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی باشد، در وهله اول کار آنها با اساتید، دانشجو و همچنین علم و پژوهش است، به طوری که اگر این عرصه به درستی تبیین نشود به طور یقین در عرصه خدمت رسانی نیز خلل ایجاد می شود

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رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، با اشاره به همزمانی برگزاری همایش دین علمی، علم دینی با روز بزرگداشت مقام معلم ادامه داد: مهمترین رویکرد دانشگاه و دانشگاهیان برای گرامیداشت استاد شهید مرتضی مطهری این است که جهت گیری، خرد ورزی و اندیشه ورزی این شهید والا مقام را پاس داشته و از افکار و آزاد اندیشی این شهید بزرگوار تاسی بگیریم.

ترویج کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها

دکتر چمن با بیان دیدگاه های شهید مطهری احترام گذاشتن به عقاید گوناگون، نقد و بررسی آنها، خاطر نشان کرد: ما باید با تاسی از این استاد والا مقام، کرسی های آزاد اندیشی که از مطالبات مقام معظم رهبری است به درستی و عالمانه با سعه صدر در دانشگاه ها ترویج دهیم که این خود می تواند به تحکیم مبانی دینی ما کمک بسیاری نماید.

وی با اشاره به اینکه باید درجلوگبری از شبهات و پاسخگویی به آنها توانمند باشیم، تاکید کرد: با برگزاری همایش های علمی که برگرفته از پژوهش ها و تحقیقات با روش علمی است می توان راهگشای حل بسیاری از مشکلات را ارائه نمود.

در ادامه این همایش، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان نیز، گفت: در این همایش 261 مقاله ارسال شد که از این تعداد 190 مقاله پس از بررسی های داوران به مرحله نهایی راه پیدا کرده اند.

حجت الاسلام و المسلمین قاسم مقدم، افزود: از این تعداد پذیرفته شده، 133 مورد به صورت پوستر و 57 مورد دیگر آن به صورت سخنرانی ارائه می شود.

دبیر علمی همایش تصریح کرد: در این همایش هیچ محدودیتی از نظر رشته، مدرک و همچنین گستره جغرافیایی نبوده و تعدد رشته ای و مدرکی در بین مقالات ارائه شده بود.

وی ادامه داد: این همایش به مدت 5 روز در سالن دکتر کنعانی دانشکده پزشکی یاسوج برگزار می شود.

بر پایه این گزارش همایش علم دین، دین علمی یازدهم اردیبهشت لغایت 15 اردیبهشت در سالن دکتر کنعانی دانشکده پزشکی یاسوج در حال برگزاری است.