برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش مستقیم رقالبتهای فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:
شنبه 13 اردیبهشت
هفته 36 لاليگا : بارسلونا - ختافه
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 18:30
هفته 37 ليگ برتر انگليس: اورتون - منچسترسيتی
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00
يکشنبه 14 اردیبهشت
فوتسال جام ملتهای آسيا : ايران - استراليا
زنده از شبکه سه، ساعت : 13:30
هفته 37 ليگ برتر انگليس: آرسنال - وست برومويچ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00
هفته 37 ليگ برتر انگليس: چلسی - نوريچ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30
هفته 36 سری آ : ميلان - اينتر
زنده از شبکه سه، ساعت: 23:15
هفته 36 لاليگا: رئال مادريد - والنسيا
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30
دوشنبه 15 اردیبهشت
هفته 37 ليگ برتر انگليس: کريستال پالاس - ليورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30
سهشنبه 16 اردیبهشت
معوقه هفته 34 ليگ برتر انگليس: منچستريونايتد - هال سيتی
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15
چهارشنبه 17 اردیبهشت
معوقه هفته 29 ليگ برتر انگليس: منچسترسيتی - آستون ويلا
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15
رقابتهای لیگهای اروپایی به طور مستقیم از شبکههای سیما پخش خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پخش مستقیم رقالبتهای فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:
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