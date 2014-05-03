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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۳۲

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

رقابتهای لیگ‌های اروپایی به طور مستقیم از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش مستقیم رقالبتهای فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:

شنبه 13 اردیبهشت
هفته 36 لاليگا : بارسلونا - ختافه
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 18:30

هفته 37 ليگ برتر انگليس: اورتون - منچسترسيتی
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00

يکشنبه 14 اردیبهشت
فوتسال جام ملت‌های آسيا : ايران - استراليا
زنده از شبکه سه، ساعت : 13:30

هفته 37 ليگ برتر انگليس: آرسنال - وست برومويچ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00

هفته 37 ليگ برتر انگليس: چلسی - نوريچ
زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30

هفته 36 سری آ : ميلان - اينتر
زنده از شبکه سه، ساعت: 23:15

هفته 36 لاليگا: رئال مادريد - والنسيا
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30

دوشنبه 15 اردیبهشت
هفته 37 ليگ برتر انگليس: کريستال پالاس - ليورپول
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30

سه‌شنبه 16 اردیبهشت
معوقه هفته 34 ليگ برتر انگليس: منچستريونايتد - هال سيتی
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15

چهارشنبه 17 اردیبهشت
معوقه هفته 29 ليگ برتر انگليس: منچسترسيتی - آستون ويلا
زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15

کد مطلب 2283406

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