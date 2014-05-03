برنامه پخش مستقیم رقابتهای فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پخش مستقیم رقالبتهای فوتبال در هفته جاری به شرح زیر است:



شنبه 13 اردیبهشت

هفته 36 لاليگا : بارسلونا - ختافه

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 18:30



هفته 37 ليگ برتر انگليس: اورتون - منچسترسيتی

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 21:00



يکشنبه 14 اردیبهشت

فوتسال جام ملت‌های آسيا : ايران - استراليا

زنده از شبکه سه، ساعت : 13:30



هفته 37 ليگ برتر انگليس: آرسنال - وست برومويچ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 17:00



هفته 37 ليگ برتر انگليس: چلسی - نوريچ

زنده از شبکه ورزش، ساعت : 19:30



هفته 36 سری آ : ميلان - اينتر

زنده از شبکه سه، ساعت: 23:15



هفته 36 لاليگا: رئال مادريد - والنسيا

زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30



دوشنبه 15 اردیبهشت

هفته 37 ليگ برتر انگليس: کريستال پالاس - ليورپول

زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:30



سه‌شنبه 16 اردیبهشت

معوقه هفته 34 ليگ برتر انگليس: منچستريونايتد - هال سيتی

زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15



چهارشنبه 17 اردیبهشت

معوقه هفته 29 ليگ برتر انگليس: منچسترسيتی - آستون ويلا

زنده از شبکه ورزش، ساعت: 23:15