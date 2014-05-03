«برخورد نزدیک از نوع سوم» در جشن اردیبهشت تئاتر ایران

سعید اردکانی عکاس برگزیده انجمن منتقدان تئاتر در سال گذشته و مدیرعامل شرکت «برخورد نزدیک از چشم سوم» درباره حمایت این شرکت از برنامه های بزرگداشت روز جهانی تئاتر در ایران به خبرنگار مهر گفت: «برخورد نزدیک از چشم سوم» شرکتی‌ است که با هدف پیشرفت هرچه بهتر هنر عکاسی از نگاه نمایش، پا به عرصه حضور گذاشته است.

وی ادامه داد: این شرکت خدمات خود را در یازده دپارتمان تخصصی ارائه می‌دهد که از حرکت‌های مهم و مثبت امسال ما برگزاری مسابقه عکس در حاشیه جشن اردیبهشت تئاتر ایران است. در واقع این مسابقه در حاشیه نمایشگاه عکسی که از 7 تا 14 اردیبهشت ماه در طبقه دوم خانه هنرمندان برپا است، برگزار می شود.

مدیر عامل این شرکت عکاسی یادآور شد: برگزاری مسابقات عکس یک حرکت درست و محکم در راستای افزایش انگیزه و هیجان مثبت در هنرمندان و ارزیابی عملکرد کاری و هنریشان از دید مخاطبان محسوب می شود. در این نمایشگاه فرمی در اختیار هر شخصی که مایل به شرکت در این مسابقه عکس است قرار می گیرد که به این ترتیب افراد می توانند با نوشتن مشخصات خودشان و شماره عکس انتخابی خود در این مسابقه عکاسی شرکت کنند. یکشنبه 14 اردیبهشت، به قید قرعه از ده فردی که در این مسابقه شرکت کرده اند، تقدیر خواهد شد که به نفر اول یک دوربین عکاسی اهدا و به نفرات دوم تا دهم نیز بن استفاده از خدمات دپارتمان «برخورد نزدیک از چشم سوم» تقدیم می شود.

اردکانی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: همچنین امسال برای تمامی عکاسان برگزیده جوایزی در نظر گرفته شده است که شامل لوح تقدیر و یک عکس یادگاری‌ است که در دپارتمان عکاسی از پیشکسوتان گرفته خواهد شد. جوایز اصلی نیز شامل یک دوربین عکاسی و بن استفاده از خدمات شرکت است.

این نمایشگاه عکس از 7 تا 14 اردیبهشت در طبقه دوم خانه هنرمندان برپا است که آثار این نمایشگاه شامل حدود 40 عکس رنگی و سیاه و سفید از نمایش‌هایی می شود که سال گذشته به صحنه رفته اند. برنامه بزرگداشت روز جهانی تئاتر در ایران تا 14 اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 21 در خانه هنرمندان برگزار می شود.