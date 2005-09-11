زوددويچه سايتونگ : تروريسم بيش از همه اروپا را تهديد كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه آلماني ، بنا بر گزارش منتشر شده اين سازمان در سال گذشته ميلادى 651 سوء قصد تروريستى در سراسر جهان روى داده كه در پى آنها بيش از 1900 نفر جان خود را از دست داده اند.

در اين گزارش كه از سوى مركز ملى مبارزه با تروريسم وابسته به سازمان سيا منتشر، همچنين آمده است كه شمار سوقصدها و قربانيان در سال گذشته ميلادي در مقايسه با سال 2003 ميلادى سه برابر شده است.

مركز ملى مبارزه با تروريسم در گزارش خود همچنين خاطر نشان كرد : بيشترين شمار سوقصدهاى تروريستى در منطقه جنوب آسيا به ثبت رسيده است. در اين منطقه در سال 2004 ميلادى 327 سوقصد تروريستى صورت پذيرفته كه بيش از 500 كشته بر جاى گذاشته است.

زوددويچه سايتونگ افزود : جالب توجه آنكه شمار سوقصدهاى انجام شده در خاورميانه كمتر بوده و بالغ بر270 مورد بوده، اما شمار قربانيان اين سوقصدها در مقايسه با جنوب آسيا بيشتر بوده و 726 نفر قربانى سوقصدهاى تروريستى در خاورميانه شده اند.

در اين گزارش همچنين آمده است : سخت ترين و وحشتناك ترين سوقصدهاى سال هاي اخير در اروپا روى داده است، هرچند اروپا تنها شاهد 24 سوقصد تروريستى بود و حدود 636 نفر هم قربانى اين عمليات خونبار شدند.

در اين راستا مي توان به سوقصد فاجعه بار مادريد در سال 2003 ميلادي اشاره كرد كه 191 نفر را در كام مرگ فرو برد و همچنين به گروگانگيرى در مدرسه اى در بسلان واقع در روسيه كه به كشته شدن دستكم 340 نفر انجاميد، اشاره كرد.

گفتني است در همين راستا و با گذشت 4 سال از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي كشورهاي فرانسه ، انگليس ، ايتاليا و آلمان در صدد تهيه ، تدوين و تصويب قانون ضد تروريسم برآمده اند .