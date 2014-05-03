وزیر اطلاعات درباره حضور فرد ناشناس در جلسه اش با نمایندگان و درز اخبار پاسخ می دهد

سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه مشترک کمیسیون مطبوعش با وزیر اطلاعات که قرار است سه شنبه این هفته برگزار شود گفت: وزیر اطلاعات سه شنبه این هفته به منظور پاسخ به 5 سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر خوهد شد.

وی با اشاره به سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات افزود: مهمترین و محوری ترین سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره شرح وظایف وزات اطلاعات است.

نماینده مردم ورامین در مجلس ادامه داد: نمایندگان در این جلسه درباره فردناشناسی که به همراه وزیر اطلاعات در یکی از جلسات وی شرکت کرده بود از آقای علوی سوال خواهند کرد که البته پیش از این نیز نمایندگان در این باره خواستار توضیح از سوی وزیر اطلاعات شده بودند اما پاسخ روشنی دریافت نکردند.

نقوی حسینی گفت: اخبار این جلسه به بیرون از آن درز کرده و در اختیار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفته است که وزیر اطلاعات برای توضیح درباره این مسئله در کمیسیون امنیت ملی حاضر خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در حاشیه این جلسه نیز نمایندگان درباره مسائل امنیتی با وزیر اطلاعات صحبت خواهند کرد.

به گزارش مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز سه شنبه دعوت از وزیر اطلاعات به منظور پاسخگویی به سؤالات علیرضا زاکانی، مشترک 43 نفر از نمایندگان، مشترک 16 نفر از نمایندگان و حمید رسائی مشترک 5 نفر از نمایندگان را در دستور کار خود دارد.