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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۴۷

حاتمی عنوان کرد:

پتروشیمی با هواداران پر شور به فکر باخت نیست

پتروشیمی با هواداران پر شور به فکر باخت نیست

اهواز – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) گفت: تیم ما با داشتن این همه هوادار پرشور در خانه به هیچ وجه به فکر باخت نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حاتمی جمعه شب پس از پیروزی تیمش در برابر تیم مهرام تهران در دومین بازی فینال لیگ برتر بسکتبال کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشبختانه پیروز این میدان سخت شدیم و توانستیم بازی دوم فینال لیگ برتر را نیز به خوبی اداره کرده و در نهایت با پیروزی پشت سر بگذاریم.

وی افزود: بازیکنان پتروشیمی در این بازی زحمت زیادی کشیدند و مزد این همه تلاش و زحمت، چیزی جز این پیروزی شیرین و مقتدرانه نیست.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی با اشاره به حضور پر رنگ هواداران برای تشویق بی امان تیم پتروشیمی عنوان کرد: حمایت همه جانبه این هواداران باعث می شود که هیچ تیمی در خانه ما به فکر کسب پیروزی نباشند زیرا حضور این همه هوادار پر شور و با غیرت روی دوش هر تیمی سنگینی خواهد کرد که تیم پرقدرت و با تجربه ای مثل مهرام تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

حاتمی تصریح کرد: با حمایت این تماشاگران در دو بازی دوره برگشت در تهران هم به خوبی ظاهر خواهیم شد چرا که این بازیکنان و این هواداران شایسته قهرمانی و خوشحالی بیشتری هستند.

سرمربی بسکتبال پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) گفت: بازیکنان ما با تجربه هستند و به خوبی می دانند در بیرون از خانه چگونه وارد میدان شوند که حریف خود را مغلوب کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه با برگزاری دومین دیدار پیگیری شد. در این دیدار که از ساعت 17 در سالن اندیشه بندرامام آغاز شد، پتروشیمی بندرامام موفق شد حریف خود را با شکست مواجه کند.

دیدار دوم مهرام و پتروشیمی در فینال لیگ برتر بسکتبال با نتیجه 68 بر 66 به پایان رسید. این در حالی است که دیدار نخست این دو تیم نیز روز پنجشنبه با برتری 78 بر 62 شاگردان مهران حاتمی در تیم پتروشیمی بندرامام به پایان رسیده بود.

دیدار بعدی تیم مهرام تهران و پتروشیمی بندرامام در مرحله برگشت فینال لیگ برتر باشگاه های کشور دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به میزبانی مهرام تهران در سالن آزادی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2283435

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