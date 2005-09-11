انگليس تلاش براي تصويب تدابير ضدتروريستي هماهنگ را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايمز، انگليس كه پس از حوادث 7 جولاي همچنان در پي مبارزه سرسختانه با تروريسم است، اعلام كرد: تدابير بيشتر ضد تروريسم و قطع كمك هاي مالي به اين گروه ها به زودي مورد بررسي قرار مي گيرد.

توني بلر نخست وزير انگليس كه هم اكنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، در دو جلسه گذشته اين اتحاديه كه به رياست وي برگزار شد، فقط درباره تدابير ضد تروريستي سخن گفت و از مقامات كشورهاي اروپايي خواست در اين زمينه به تدابيري ويژه بينديشند.

نخست وزيري انگليس اعلام كرده است، تلاش مي كند تا ماه دسامبر سال جاري در پيشنهادي تدابير ضد تروريستي را اعلام كند تا همه كشورهاي اروپايي هم زمان آن را تصويب و به كار گيرند.

مقامات وزارت كشور انگليس در آستانه سالگرد حوادث 11 سپتامبر در آمريكا اعلام كردند با تصويب اين قوانين پيام جديدي براي تروريست ها ارسال مي كنند.

مقامات انگليس همچنين اعلام كردند وزراي دارايي اتحاديه اروپا نيز بايد در تلاش براي قطع منابع مالي تروريست ها كمك هايي را ارائه دهند.

همچنين انگليس مقرر كرده است وزراي دارايي اتحاديه اروپا بايد فعاليت هاي خود را براي مسدود كردن حساب هاي تروريست ها به طور ماهانه گزارش دهند.