مددجویان بهزیستی ایلام از کمک هزینه ازدواج برخوردار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مهردادی صبح شنبه در نشست هم اندیشی مسائل مددجویان بهزیستی استان اظهار داشت: مددجویانی که موفق به دریافت این کمک هزینه در سال گذشته نشده اند، امسال از آن بهره مند خواهند شد.

وی عنوان کرد: با توجه به محدود بودن اعتبارهای دولتی، سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات گسترده و مطلوب به مددجویان نیازمند مشارکت همه جانبه مردم بوده تا با کمک های نقدی و غیر نقدی خود این دستگاه را در ارائه خدمات به مددجویان یاری دهند.

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه های تبلیغی در افزایش جلب مشارکت های مردمی در این اداره کل بسیار مهم و اساسی است، افزود: سال گذشته به 700 مددجوی زیر پوشش، کمک هزینه ازدواج پرداخت شد.

این مسئول بیان داشت: مددجویان قبل از ایجاد اشتغالزایی باید فرآیند آماده سازی شغلی را فرا گیرند.

مهردادی اظهار داشت: دریافت مشارکتهای مردمی باید به شیوه ای صحیح انجام گرفته و کارشناسان مربوطه باید در این زمینه آموزشهای لازم را پیرامون ارتباطی و قانع سازی فرا گیرند.

مدیر کل بهزیستی استان ایلام گفت: این اداره کل به تنهایی نمی تواند مشکلات مددجویان را در حوزه های مختلف رفع کند.



