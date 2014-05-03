سیدمحمد علویون در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی که با اجرای طرح استعدادیابی بانوان مستعد زیادی جذب این رشته ورزشی شده اند، همچنان یکی از اولویت های ما برگزاری رقابت های استانی است و بر همین اساس مسابقات مینی گلف بانوان دانشجو در قم از جذابیت بالایی برخوردار بود.

وی اضافه کرد: بخش های مختلف هیئت گلف با حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان قم و فدراسیون گلف برای رشد و توسعه این رشته در قم تلاش می کنند چون ما وظیفه سنگینی در مقابل هم استانی های خود و علاقمندان به گلف داریم و امیدوارم که به خوبی وظایف خود را در مقابل علاقمندان به این رشته به خوبی عملی کنیم.

رئیس هیئت گلف استان قم افزود: ما در دوره چهار ساله جدیدی که مسئولیت هیئت را پذیرفته ایم نگاه بسیار جدی به اعزام تیم ها و ورزشکاران گلف و مینی گلف قم به رقابت های رده های سنی مختلف قهرمانی کشور داریم تا در بخش قهرمانی به موفقیت های بیشتری نائل شویم.

وی با بیان اینکه گلف قم در آینده ای بسیار نزدیک در سطح اول کشور به دنبال کسب مدال و عضویت در تیم های ملی گلف و مینی گلف کشورمان خواهد بود، اضافه کرد: از سوی دیگر توجه بسیار خاص به رقابت های استانی داشته ایم.

علووین ابراز داشت: برنامه های اجرایی هیئت در طول سال جاری در قالب تقویم تنظم و تدوین شده اند و چندین دوره مسابقات استانی اعم از قهرمانی قم و لیگ باشگاه های قم را در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار کرده ایم تا از سطح اول گلف و مینی گلف کشور فاصله نگیریم و استعدادهای این رشته را خوب تربیت کنیم.

علویون در ادامه از برنامه ریزی این هیئت برای برگزار مسابقات مینی گلف بانوان قهرمانی قم خبر داد و ابراز کرد: ما در فصل بهار نخستین رقابت استانی را برگزار کردیم و خوشبختانه با همت و تلاش همکارانم در بخش بانوان رقابت های مینی گلف بانوان دانشجو به انجام رسید و برترین های خود را شناخت.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده از سوی بخش بانوان هیئت گلف این پیکارها با حضور بانوان گلف باز مستعد و آینده دار در مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد و در نهایت خانم ها پرستو رنجکش ، نسرین دانشور راد و زهرا فراهانی اول تا سوم شدند، ضمن اینکه در پايان از تنها بازيکن خردسال یعنی پرنیان پیشوایی که براي نخستين بار در اين رقابت ها حضور یافت، تجليل شد.