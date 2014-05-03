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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۱:۰۵

پوشش تصویری نمایشگاه بین‌المللی کتاب از شبکه بازار

پوشش تصویری نمایشگاه بین‌المللی کتاب از شبکه بازار

شبکه تلویزیونی بازار امروز 13 اردیبهشت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را به صورت زنده ومستقیم از مصلی امام خمینی(ره) پوشش تصویری می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دوربین‌های این شبکه، روز 13 اردیبهشت تصاویری از بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را از محل مصلی امام خمینی (ره) تهران پخش می‌کند.

نمایشگاه کتاب تهران که یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های بین المللی در سراسرجهان است، از 10 اردیبهشت آغاز شده و تا 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت و پس از 26 دوره موفقیت آمیز اینک 27 سالگی خود را آغازکرده است.

برنامه «نمای بازار» با استقرار دوربین‌های خود در محل نمایشگاه، ظرفیت‌های فروش، آخرین قیمت‌ها و نحوه قیمت گذاری کتاب و مسائلی از این دست را با مسئولان و بازدیدکنندگان درمیان می‌گذارد و نتیجه و ماحصل آن را برای تماشای بینندگان در دو نوبت، یکبارصبح از ساعت 11 تا 12 و باردیگر عصر ازساعت 14:30 تا 15:30 در قاب تصویربه نمایش درمی‌آورد.

کد مطلب 2283485

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