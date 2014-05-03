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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

محمدی تلاجیمی خبر داد:

دستگیری شکارچیان یک راس کل وحشی در حوزه استحفاظی شهرستان سرخه

دستگیری شکارچیان یک راس کل وحشی در حوزه استحفاظی شهرستان سرخه

سرخه – خبرگزاری مهر: سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه گفت: ماموران یگان حفاظت این اداره موفق به دستگیری چهار شکارچی غیر مجاز به همراه لاشه یک راس کل وحشی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی تلاجیمی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه اظهار داشت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از شنیدن صدای شلیک گلوله در مناطق آزاد این شهرستان به چند گروه تقسیم شدند و پس از ساعت ها تلاش و رد زنی در منطقه، شکارچیان را به همراه لاشه یک راس کل وحشی که به طور غیر مجاز شکار شده بود به دام انداختند.

وی همچنین با بیان اینکه از متخلفان یک قبضه سلاح گلوله زنی برنو و یک قبضه سلاح ساچمه زنی و مقداری مهمات مربوطه و ادوات شکارکشف شد افزود: در بررسی های بعدی، مشخص شد مهمات مکشوفه نیز غیرمجاز و قاچاق بوده است.

سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سرخه در پایان خاطرنشان کرد: متخلفان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادگاه معرفی شدند.

کد مطلب 2283490

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