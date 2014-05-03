ایران همیشه خواستار رابطه با دنیا بوده و این حرف تازه ای نیست

حجت الاسلام امیر الهی منش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد سخنان رئیس جمهور در خصوص رابطه با دنیا بیان داشت: ریاست جمهور در سخنان خودبه کرارت سخن از ایجادرابطه با دنیا می کند.سئوال من اینجاست که آیا ما بادنیا در ارتباط نبودیم؟ این حرف تازه ای نیست و کشور ایران همیشه خواستار تعامل سازنده با کشورهای جهان بوده است.

وی افزود: همه دنیا که آمریکا و انگلیس نیست. اگر ما با آمریکا و انگلیس که رفتار خصمانه آنها در قبال کشور ما و همه کشورهای اسلامی واضح و روشن درارتباط نباشیم بدان معنی نیست که ما با دنیا در ارتباط نیستیم.

الهی منش تصریح کرد: دولت آمریکا حزب الله را که فقط به جرم استقامت وجلوگیری از نفوذ قدرت اسرائیل به پاخواسته تروریست و کشور ایران را حامی تروریست معرفی می کند در صورتی که جنایت های علیه بشریت این کشوربر هیچ کس پوشیده نیست. دولت ایران نیز می تواند با تکیه بر قدرت داخلی و حمایت های مردمی جواب دندان شکنی به یاوه گویی های دولت آمریکا بدهد.

امام جمعه شهرستان رودان با اشاره به فرا رسیدن شهادت شهید مطهری و نامگذاری این روز به نام روز معلم و اغاز هفته بزرگداشت معلم، بیان داشت:شهید مطهری در زمانی که هجمه های دشمن به سمت عقیده، فرهنگ و ولایت نشانه رفته بود و در جنگی که نیازبه سلاح و ادوات جنگی نبود با قلم خود به میدان آمد.

الهی منش با بیان اینکه قلم عالم در راه خدا افضل است از خون شهید اضافه کرد: قلم شهید مطهری برخواسته از تفکرات یک فیلسوف مسلمان بودکه نشأت گرفته از فرهنگ قرآن وسنت اهل بیت بود وانقلاب ما را بیمه کرد. در واقع شهید مطهری، شهید حوزه فکری است.

الهی منش خاطرنشان کرد: فرهنگیان باید به منزلت وجایگاه خود پی ببرند چون هرلحظه از عمراشان عبادت است و هر کس در هر جا و هر لباسی مدیون زحمات فرهنگیان است و هیچ فرهنگی بدون در نظر گرفتن جامعه فرهنگیان نهادینه نمی شود. فرهنگیان در خط مقدم عرصه جهاد فرهنگی قراردارند ومی توانند یک انقلاب را بوجود آورند. همه جامعه باید قدردان زحمات معلمان باشد.