رياض: تاخيري در روند انتصاب ها وجود ندارد// خبرگزاري ها بايد دولت جديد را ياري دهند نه آنكه به چالش بكشند

سيد علي رياض نماينده تهران در مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تاخير در معرفي معاونان وزارت خانه ها و مسوولان اجرايي استانها در دولت جديد را طولاني ندانست و اظهار داشت : وزراي رئيس جمهور حق دارند كه در كمال آرامش و با انتخاب درست، معاونان خود را انتخاب كنند .

رياض افزود : اگر وزيري معاونانش را با عجله انتخاب كند و در آينده دچار مشكل شود، اول از همه اين رئيس جمهور است كه زير سوال خواهد رفت .

عضو هيات رييسه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گفت: هيچ تاخيري در انتصاب معاونين وزراء تاكنون صورت نگرفته است، چرا كه هر وزيري حق دارد معاونان خود را از هر حيث مورد بررسي قرار دهد.

نايب رييس مجمع نمايندگان تهران در پايان به برنامه هاي رئيس جمهور و وزراي او اشاره كرد و اظهار داشت : در حال حاضر مردم به دنبال آن هستند كه رئيس جمهور و وزرايش به شعارهاي خود جامه عمل بپوشانند و يا به قول احمدي نژاد "تغيير بر سر سفره ها ديده شود".