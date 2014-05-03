کتاب مباحثی از آیین دادرسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مقالاتی است که پیش از این، در شماره های مختلف مجله فقه و حقوق چاپ شده است و اکنون با اندک اصلاحات ساختاری و همسان سازی مقالات از حیث شکلی، در طرحی نو و به صورت یکجا به حضور پژوهندگان علم و دانش تقدیم می شود.
عناوین دوازده مقاله کتاب حاضر عبارتند از:
1- استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه
2-صلاحیت کیفری در فضای سایبر
3- بررسی و نقد شوراهای حل اختلاف
4-شاکیان حرفه ای
5- دام گستری؛ مفهوم مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
6- مطالعه تطبیقی مشوعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر
7- استناد پذیری ادله الکتونیکی در امور کیفری
8- کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی
9- رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق
10- تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم
11- بررسی و نقد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
12- نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز
کتاب مباحثی از آیین دادرسی به قلم حسینعلی بای با شمارگان 300 نسخه، 400 صفحه و قیمت 25000 تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
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