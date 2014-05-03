کتاب مباحثی از آیین دادرسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر مقالاتی است که پیش از این، در شماره های مختلف مجله فقه و حقوق چاپ شده است و اکنون با اندک اصلاحات ساختاری و همسان سازی مقالات از حیث شکلی، در طرحی نو و به صورت یکجا به حضور پژوهندگان علم و دانش تقدیم می شود.

عناوین دوازده مقاله کتاب حاضر عبارتند از:

1- استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه

2-صلاحیت کیفری در فضای سایبر

3- بررسی و نقد شوراهای حل اختلاف

4-شاکیان حرفه ای

5- دام گستری؛ مفهوم مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

6- مطالعه تطبیقی مشوعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر

7- استناد پذیری ادله الکتونیکی در امور کیفری

8- کارشناسی؛ دلیلی مستقل از علم قاضی

9- رابطه کارشناسی و شهادت در فقه و حقوق

10- تجدیدنظر خواهی رئیس قوه قضائیه از آرای محاکم

11- بررسی و نقد ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

12- نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز

کتاب مباحثی از آیین دادرسی به قلم حسینعلی بای با شمارگان 300 نسخه، 400 صفحه و قیمت 25000 تومان به همت سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.