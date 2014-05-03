فدراسیون پیگیر شمشیرباز گروگان گرفته شده است/ هیچ اطلاعی نداریم

پیمان فخری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فدراسیون شمشیر بازی پیگیر وضعیت حامد صداقتی است، اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از گروگان گرفته شدن این قهرمان ملی از طریق مراجع ذیربط پیگیر موضوع شدیم و از آنها برای آزاد شدن این ورزشکار درخواست کمک کردیم.

وی در رابطه با چگونگی اطلاع فدراسیون شمشیربازی از گروگان گرفته شدن ملی پوش پیشین این رشته گفت: ماموران کلانتری از طریق تلفن همراه حامد صداقتی که به دست آنها رسیده بود با یکی از دوستانش که شماره او در تلفن ثبت شده بود تماس گرفتند و موضوع را اطلاع دادند. همین فرد (دوست حامد صداقتی) نیز فوراً با مسئولان فدراسیون ارتباط گرفت و ما را در جریان قضیه گروگانگیری او قرار دارد.

وی ادامه داد: به هر حال از ساعات اولیه اطلاع از موضوع و بر حسب وظیفه جریان را پیگیری کردیم تا بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه ای برسیم. هر چند که هنوز با وجود کمک گرفتن از مراجعه مربوطه به هیچ نتیجه ای نرسیده‌ایم و از وضعیت حامد صداقتی هم بی‌اطلاع هستیم.

"حامد صداقتی شش ماه پیش بنا به درخواست شخصی از تیم ملی شمشیربازی خداحافظی کرد. با این اوصاف چرا مسئولان فدراسیون پیگیر وضعیت وی هستند و آیا اصلاً دلیلی برای این کار وجود دارد؟"، فخری در پاسخ به ین پرسش گفت: به هر حال صداقتی از قهرمانان ملی به حساب می آید. او سالها در شمشیربازی و زیر نظر ما کار کرده است. به همین دلیل وظیفه خود می دانیم تا هر کمکی از دست ما بر می آید برای او انجام دهیم. کمک به همنوع چیزی نیست که برای آن به دنبال دلیل بود. فدراسیون شمشیربازی تا زمان حاصل شدن نتیجه مشخص در مورد حامد صداقتی ا زهیچ تلاشی کوتاهی نمی کند.

دبیر فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه طبق پیگیری های انجام شده از طریق خانواده صداقتی سفر وی به جنوب جنبه تفریحی داشته، تاکید کرد: امیدوارم این قضیه بدون مشکل خاصی به پایان رسیده و بتوانیم آزادی این ورزشکار در صحت و سلامت کامل را شاهد باشیم.