اردوي توجيهي دانشجويان جديد الورود در دانشگاه آزاد تهران مركز برگزار مي شود

دكتر آرام در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: اين جلسه به شكل اردوي يك روزه در اردوگاه شهيد باهنر و با حضور دانشجويان جديد الورود برگزار خواهد شد.

وي تصريح كرد: بيشتر دانشجوياني كه وارد دانشگاه مي شوند به دليل محيط متفاوت دانشگاه نسبت به دوران دانش آموزشي دچار تضادهاي فرهنگي مي شوند به همين خاطر معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد تهران مركز تصميم به برگزاري اردويي توجيهي براي اين دانشجويان گرفته است.

معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اظهار داشت: در اين اردو علاوه بر آشنا كردن دانشجويان با محيط دانشگاه سعي خواهد شد با برنامه ريزي هاي فرهنگي و آموزشي اين افراد با مسئولان دانشگاه، سمت ها، اساتيد و چگونگي تحصيل در دانشگاه آشنا شوند.

دكتر آرام در گفت و گو با "مهر" تاكيد كرد: اگر بتوانيم برنامه هاي فرهنگي را از لحظه ورود دانشجو به دانشگاه انجام دهيم ديگر شاهد مشكلات اخلاقي، پوششي و رفتاري در برخي از دانشجويان نخواهيم بود.