پویا نیک‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین فعالیت‌های خود در عرصه موسیقی خاطرنشان کرد: فعلا غیر از همکاری با گروه «مشکی پوشان» به خوانندگی رضا صادقی و کنسرت های این گروه کاری را انجام نمی دهم البته مدتی است مشغول آماده‌سازی تازه‌ترین آلبومم که این بار خودم به عنوان خواننده در آن حضور دارم، هستم و به محض اینکه مجوز صادر شود آن را در بازار موسیقی منتشر خواهم کرد.

وی درباره جزییات این آلبوم موسیقایی گفت: این اثر موسیقایی اولین آلبوم من در مقام خواننده است که با آهنگسازی و تنظیم خودم منتشر خواهد شد و مهدی ایوبی به عنوان ترانه‌سرا در این اثر من را همراهی می‌کند البته رضا صادقی نیز در یکی از قطعات به عنوان خواننده همکاری کرده که فکر می کنم یکی از کارهای خاص در حوزه موسیقی پاپ این سالها خواهد بود.

رهبر ارکستر خوانندگانی چون محمد اصفهانی و رضا صادقی تصریح کرد: این آلبوم که فعلا نامش «خارج از تصور» است، متشکل از 14 قطعه در سبک تلفیقی راک و جاز است که به نظر من شکل جالبی دارد و با توجه به کمتر کار شدن این سبک در فضای موسیقی پاپ کشورمان می‌تواند برای مخاطبان جذاب باشد. البته من در این آلبوم تلاش کردم فضای موسیقی غربی را بیشتر از فضای شرقی تجربه کنم که امیدوارم مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی قرار بگیرد.

عضو گروه موسیقی «دیوار» که چندی پیش در جشن سالانه «موسیقی ما» در بخش های مختلف به عنوان گروه برگزیده موسیقی معرفی شد درباره فعالیت‌های این گروه هم خاطرنشان کرد: غیر از آماده کردن یک بسته تصویری از گروه که شامل چهار قطعه موزیک‌ویدیو بود فعالیت دیگری نداریم چراکه اعضای گروه به شدت درگیر حضور در گروه‌های مختلف پاپ هستند و نمی توانیم آنطور که باید و شاید فعلا به شکل منسجمی در کنار هم باشیم اما به طور حتم با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان که از تراکم کنسرت های پاپ کاسته می شود گروه را انسجام می دهیم و برنامه ریزی هایی نیز برای برگزاری کنسرت خواهیم داشت.

نیک‌پور در بخش پایانی صحبت‌های خود درباره همکاری با محمد اصفهانی نیز گفت: متاسفانه مشغله کاری که در این مدت با گروه «مشکی پوشان» داشتم فرصتی برای همکاری مستمر با محمد اصفهانی باقی نگذاشت اما به خاطر تعلق خاطری که به این هنرمند داشته و دارم سعی کردم با گردآوری یک گروه از نوازندگان خوب موسیقی ارکستری را برای برگزاری کنسرت های این خواننده آماده کنم و به طور حتم هر زمان که نیاز مبرمی به حضور من بود در کنار وی هستم.

حضور در چندین کنسرت خوانندگان پاپ از جمله محمد اصفهانی و رضا صادقی به عنوان رهبر ارکستر و انتشار آلبوم «صدای سکوت» شامل قطعاتی برای پیانو از جمله فعالیت‌های اخیر نیک‌پور در عرصه موسیقی است.