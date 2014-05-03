کتاب درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بی گمان مسیحیت یکی از بزرگترین و مهمترین ادیان در طول حیات دینی و بشر است. در مواجهه با این دین برخی آنرا دینی جعلی و ساختگی می خوانند. در مقابل، گروهی به دفاع از آن می پردازند و تعالیم آنرا بی هیچ تردیدی پذیرایند.

گروهی نیز برآنند که مسیحیت دینی الهی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است. مسلمانان و مسیحیان آزاداندیش از طرفداران این نظریه به شمار می روند و برای این عقیده دلایل گوناگونی ارائه نموده اند.

در این نوشتار، ضمن آشنایی با آیین مسیحیت، سعی شده است تا مخاطبان با نقدهای وارد شده بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی نیز آشنا شوند.

فصول این کتاب و بخشهای آن عبارتند از:

فصل اول: کتاب مقدماتی- بخش اول مباحث مقدماتی (شامل دو سوال می باشد)

بخش دوم عهد قدیم(شمل دوازده سؤال)

بخش سوم عهد جدید(شامل بیست و شش سؤال)

بخش چهارم پرسش های کلی درباره کتاب عهدین(شامل سی و پنج سؤال) می باشد.

فصل دوم: الهیات مسیحی که شامل هفده سؤال می باشد.

کتاب درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی به قلم محمدضیاء توحیدی با شمارگان 2000 نسخه،280 صفحه و قیمت 12000 تومان به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.