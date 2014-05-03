مسمومیت غذایی در روستای گله بان ادامه دارد/ وضعیت عمومی بیماران ثابت است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان ویژه مرند شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد مسمومان غذایی در روستای گله بان بخش یامچی از توابع این شهرستان را یک هزار و 200 نفرعنوان کرد و گفت: بیش از 800 نفر از این بیماران به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شده اند.

وی افزود: تعدادی دیگری از این مسمومان نیز به بیمارستان های جلفا، شبستر و تبریز منتقل و از شهرهای یاد شده گروه کمکی پزشکی و آمبولانس به منطقه اعزام شده بود.

نقی کرمی همچنین اظهار داشت: بر اساس نظر اولیه، کارشناسان علت مسمومیت را ناشی از باکتری غذایی کباب عنوان کرده اند که این موضوع همچنان توسط کارشناسان بهداشتی در حال بررسی است و نتیجه آن به زودی اعلام می شود.

وی همچنین ادامه داد: به محض وقوع این حادثه مسئولانی از ادارات و نهادهای مختلف از جمله فرمانداری، ستاد بحران شهرستان، ارتش، سپاه، شبکه بهداشت و درمان شهرداری و سایر ادارات حاضر شده و با استقرار نیروهای خود به درمان و انتقال بیماران به بیمارستان مرند پرداختند ضمن اینکه تعدادی پزشک از شبکه بهداشت و درمان و امدادگران هلال مرند نیز در مسجد رو ستای گله‌بان و مرکز بهداشتی درمانی بخش یامچی مستقر شده و به صورت سرپایی به مداوای اهالی که دچار مسمومیت خفیف و سطحی شده‌ بودند فعالیت و به مداوا پرداختند.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی نیز در این خصوص گفت: جمعی از اهالی روستای گله بان شهرستان مرند پنجشنبه هفته گذشته، پس از صرف ناهار در یک مراسم دچار مسمومیت غذایی شدند که پس از گذشت ساعاتی از این ماجرا، اهالی روستا یک به یک به بیمارستان های اطراف این شهرستان انتقال یافتند.

حبیب حسینقلیزاده در ادامه خاطر نشان کرد: مسمومیت اهالی محل به فاصله تقریبی بعد از سه ساعت از صرف نهار (چلوکوبیده) شروع و در ساعت 19:30 دقیقه با علائمی مانند سردرد، تهوع، استفراغ، دل پیچه و اسهال به اوج خود می رسد.

وی با بیان اینکه در ساعات اولیه این مسمومیت غذایی 500 نفر از روستاییان دچار مسمومیت شده بودند که پس از ساعاتی آمار این حادثه افزایش یافت، در خصوص وضعیت فعلی بیماران روستای گله بان اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت عمومی تمام مصدومان این مسمومیت غذایی پابت و رضایت بخش است و بطور کلی این اتفاق و مسمومیت افراد در حدی نبود که موجب نگرانی شود اما بدلیل گستردگی ابتلا اهالی روستا مورد توجه قرار گرفت.