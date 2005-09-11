به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، سرپرست استانداري مركزي در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مركزي با بيان مطلب فوق گفت: مديران بايد در مقابل انتقادات پاسخ منطقي بدهند.

سيد روحاني طباطبايي با تاكيد بر نظارت خبرنگاران، مردم و مديران عاليرتبه بر فعاليت مديران بخش هاي مختلف تصريح كرد: مهمترين وظيفه مديران، برنامه ريزي و اقدام در جهت كاهش مشكلات و مسائل است كه نيازمند نگاهي منطقي مي باشد.

وي هدف از تشكل نظام جمهوري اسلامي را رفع مشكلات مردم و كشور عنوان كرد و گفت: ما با نگاهي منطقي و هوشيارانه و زمان شناس مي توانيم در راستاي پيشرفت كشور گام برداريم.

سرپرست استانداري مركزي كه در جلسه شوراي برنامه ريزي استان مركزي سخن مي گفت، تصريح كرد: خبرنگاران نكته سنج در جلسه حضور دارند و لازم است مديران در مورد انتقاد از حوزه كاري شان برخوردي منطقي داشته باشند.