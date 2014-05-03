تولید كنسانتره و گندله سنگ آهن 12 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ميزان توليد كنسانتره و نيز گندله سنگ آهن با رشد 12درصدي در رتبه نخست قرار گرفت و پس از آن توليد كنسانتره زغالسنگ با رشد 10درصدي نسبت به سال 91 در رتبه دوم قرار گرفت. افزايش توليد زغالسنگ فرآوري شده در شرايطي به دست آمد كه توليد اين ماده معدني در سال هاي اخير همواره با كاهش همراه شده بود اما در سال 92 روند صعودي به خود گرفت.

در مدت 12 ماه سال گذشته ميزان توليد گندله و كنسانتره سنگ آهن به ترتيب به 20 ميليون و 500هزار و 24 ميليون تن رسيد. همچنين ميزان توليد كنسانتره زغالسنگ نيز از 915 هزار تن فراتر رفت.

در ميان توليدات معدني و صنايع معدني استراتژيك، فولاد و آلومينا با رشد 9درصدي در جايگاه سوم قرار گرفتند. ميزان توليد فولاد خام در سال گذشته به بيش از 15.6 ميليون تن و توليد پودر آلومينا- به عنوان ماده اصلي توليد شمش آلومينيوم- به 248 هزار تن رسيد.

در سال گذشته 350 هزار تن نيز شمش آلومينيوم توليد شد كه اين رقم رشد 4 درصد بيشتر از توليد سال 91 به شمار مي آيد. همچنين ميزان توليد سنگ آهن دانه بنده شده نيز از 11 ميليون و 300 هزار تن فراتر رفت كه رشد 2 درصدي نسبت به سال ما قبل داشت.