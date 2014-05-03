350 کیلوگرم گوشت قرمز در قزوین معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبرشاهی در این باره اظهارداشت: کادر بهداشتی دامپزشکی در تمام کشتارگاههای دام و طیور استان قزوین حضور فعال داشته و تمام مراحل ورود دام، کشتار و بستهبندی تحت نظارت کارشناسان دامپزشکی صورت میگیرد.
وی افزود: در همین راستا کارشناسان دامپزشکی نسبت به معدومسازی 350 کیلوگرم گوشت چرخ کرده موجود در سردخانه یکی از کشتارگاههای دام استان قزوین که دارای شرایط ارگانولپتیکی نامناسب و نیز بوی نامطبوع بوده، اقدام کردند.
معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان قزوین از تمام هماستانیها خواست تا در موقع خرید گوشت قرمز از قصابیها به تاریخ انقضای درج شده روی لاشه دقت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را از طریق سامانه 1512 اطلاعرسانی و یا به شماره 50001512 پیامک کنند.
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