سرمایه گذاری در آموزش و پرورش بسیاری از آسیب ها را به حداقل می رساند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان محبی پیش از ظهر شنبه در سی امین یادواره بزرگداشت مقام معلم و استاد شهید مرتضی مطهری، اظهار داشت: این شهید گرانقدر شخصیتی کم نظیر بود و در محضر اساتید بزرگی چون امام راحل (ره)، علامه طباطبایی و آیت الله بروجردی کسب فیض کرد.

وی افزود: معلمان با علاقه و دلسوزی در جهت اشاعه فرهنگ و بینش در مدارس مشغول به فعالیت هستند و ما اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید به آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشیم.

محبی با بیان اینکه مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش عبور می کند، گفت: اگر معلمان ما بدون هیچگونه دغدغه فکری در کلاس های درس حاضر شوند و آموخته های خود را به دانش آموزان انتقال دهند، بدون شک این مسئله می تواند نقشی مهم و اساسی را در توسعه آینده کشور ایفا کند.

وی تصریح کرد: اگر سرمایه گذاری مناسب در آموزش و پرورش انجام شود بسیاری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی جامعه کنونی به حداقل خواهد رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش کرمانشاه همچنین با اشاره به اینکه در روایات و احادیث اسلامی جایگاه والایی برای معلم ترسیم شده است، خاطر نشان کرد: باید برای آموزش و پرورش و معلمان اهمیت و توجه ویژه ای قائل شویم.

محبی همچنین افزود: تمام شعائر رهبری زیز بنای فرهنگی دارد و هیچ اقتصادی بدون فرهنگ به شکوفایی نخواهد رسید و ما اگر می خواهیم به اقتصاد مقاومتی دست یابیم باید فرهنگ خود را اصلاح کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم معلمان با تلاش و فعالیت خود و با دلسوزی بیشتر بتوانند در راه پیشرفت و اقتدار علمی و جدایی از وابستگی کشور به بیگانگان و رسیدن به استقلال ملت تلاش کنند.