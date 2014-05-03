به گزارش خبرگزاری مهر، سعید محمدی صبح شنبه در گرگان گفت: جامعه هنری و اهالی موسیقی کشور در فراق استاد محمدرضا لطفی سوگوارند و با توجه به این فقدان تاثربرانگیز، کنسرت استاد علیزاده در گرگان که بنا بود پنجشنبه 18 اردیبهشت برگزار شود، تا اطلاع بعدی به تعویق خواهد افتاد.

آزمون مرحله استانی مسابقات علمی برگزار شد

آزمون مسابقات علمی در مرحله استانی صبح روز جمعه 12 اردیبهشت ماه سال جاری در مدرسه علمیه امام صادق (ع) گرگان برگزار شد.

این آزمون توسط معاونت آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان در سه مقطع "یک"، "دو" و "سه" انجام شد.

رشد بیش از 30 درصد استاندارد گلستان، در صدور و تمدید پروانه

رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد گلستان از رشد بیش از 30 درصد در صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد خبر داد.

محسن خالقی عبدالملکی اظهار داشت: در سال 92، تعداد 131 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شد که این تعداد نسبت به عملکرد سال 91، نشان دهنده رشد 30 درصدی بود.



وی افزود: عملکرد اداره نظارت بر اجرای استاندارد در سال گذشته همچنین از برنامه تعیین شده پیشی گرفت و به رشد 151 درصدی نسبت به برنامه سال 92 رسید.

به گفته رئیس اجرای استاندارد، تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز در سال گذشته رشدی 36 درصدی داشت و استاندارد گلستان با تمدید 441 پروانه، از عملکرد سال 91 فراتر رفت.

خالقی اظهار داشت: برنامه استاندارد گلستان در سال 93، صدور 97 و تمدید 434 پروانه می باشد که امید است با برنامه ریزی انجام شده، با موفقیت شاهد تحقق و پیشروی از آن باشیم.

رشد 20 درصدی آموزش مدیران کنترل کیفیت و کارکنان استاندارد گلستان

در ادمه رئیس اداره استاندارد سازی، آموزش و ترویج استاندارد گلستان از رشد 20 درصدی استاندارد گلستان در آموزش مدیران کنترل کیفیت و کارکنان خبر داد.



حمیدرضا عالیشاهی اظهار داشت: استاندارد گلستان در سال گذشته، 5644 نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و دو هزار و 713نفرساعت آموزش نیز برای کارکنان اداره کل برگزار کرد.



به گفته وی این میزان آموزش نسبت به میزان آموزش ارائه شده در سال 91، گویای رشد 20 درصدی است.



عالیشاهی با ذکر این مطلب که عملکرد اداره کل در زمینه آموزش از برنامه تعیین شده پیش گرفت، گفت: برنامه اداره کل در سال 92 برای آموزش مدیران کنترل کیفیت، چهار هزار و 590 نفرساعت و برای کارکنان، یک هزار و 575 نفرساعت بوده است.



رئیس اداره استاندارد سازی در پایان اظهار داشت: برنامه تعیین شده برای آموزش مدیران کنترل کیفیت در سال جاری، 5066 و برای کارکنان 1800 نفرساعت می باشد که امید است همچون سال گذشته، تحقق آن میسر گردد.